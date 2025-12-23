FİNANS

Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor?

Asgari ücrete yüzde 27 zam gelerek 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücrete zam gelmesinin ardından altın hesabı da yapılmaya başlandı. Bir zamanlar asgari ücret ile 15 grama kadar altın alınabiliyorken yeni asgari ücret ile 4,6 gram altın alınabiliyor. Peki son 5 yıldaki asgari ücrete göre ne kadar altın alınabiliyordu? İşte detaylar...

Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor?
Ezgi Sivritepe

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2026 asgari ücretine kadar verdi. 2025'te 22 bin 104 TL olan asgari ücret 2026 yılı için yüzde 27 zamlanarak 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından ise yeni zam ile beraber ne kadar altın alınabildiği de hesaplanmaya başlandı.

Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor? 1

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

CNBC-E'nin haberine göre, 28 bin 75 TL ile 4,6 gram altın alınabiliyor. Son 5 yıldaki asgari ücretlere göre ise ne kadar altın alınabildiğini hesaplandı. İşte asgari ücret ile yıllara göre altın alımındaki değişim...

Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor? 2

2020

Asgari ücret: 2 bin 324 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,01 gram

2021

Asgari ücret: 2 bin 833 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 6,15 gram
Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor? 3

2022 (Ocak-Haziran dönemi)

Asgari ücret: 4 bin 253 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,44 gram

2022 (Temmuz-Aralık)

Asgari ücret: 5 bin 500 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,67 gram
Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor? 4

2023 (Ocak-Haziran)

Asgari ücret: 8 bin 506 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,75 gram

2023 (Temmuz-Aralık)

Asgari ücret: 11 bin 402 TL
Asgar ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,12 gram
Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor? 5

2024

Asgari ücret: 17 bin 2 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,63 gram

2025

Asgari ücret: 22 bin 104 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 4,85 gram
Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor? 6

2025 REKOR YILI OLMUŞTU!

Gram altın tarihinin en hareketli anlarını 2025 yılında geçirdi. 2025 yılına 2 bin 983 TL olarak başlayan gram altın 23 Aralık 2025 tarihine kadar zamlanarak 6 bin 120 TL oldu. Gram altın 2025 yılında yüzde 105 değer kazandı.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2026
En Çok Aranan Haberler

