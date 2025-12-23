Tablo ortaya çıktı! Asgari ücretlinin maaşı kaç gram altına yetiyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2026 asgari ücretine kadar verdi. 2025'te 22 bin 104 TL olan asgari ücret 2026 yılı için yüzde 27 zamlanarak 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından ise yeni zam ile beraber ne kadar altın alınabildiği de hesaplanmaya başlandı.
CNBC-E'nin haberine göre, 28 bin 75 TL ile 4,6 gram altın alınabiliyor. Son 5 yıldaki asgari ücretlere göre ise ne kadar altın alınabildiğini hesaplandı. İşte asgari ücret ile yıllara göre altın alımındaki değişim...
2020
Asgari ücret: 2 bin 324 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,01 gram
2021
Asgari ücret: 2 bin 833 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 6,15 gram
2022 (Ocak-Haziran dönemi)
Asgari ücret: 4 bin 253 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,44 gram
2022 (Temmuz-Aralık)
Asgari ücret: 5 bin 500 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,67 gram
2023 (Ocak-Haziran)
Asgari ücret: 8 bin 506 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,75 gram
2023 (Temmuz-Aralık)
Asgari ücret: 11 bin 402 TL
Asgar ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,12 gram
2024
Asgari ücret: 17 bin 2 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,63 gram
2025
Asgari ücret: 22 bin 104 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 4,85 gram
Gram altın tarihinin en hareketli anlarını 2025 yılında geçirdi. 2025 yılına 2 bin 983 TL olarak başlayan gram altın 23 Aralık 2025 tarihine kadar zamlanarak 6 bin 120 TL oldu. Gram altın 2025 yılında yüzde 105 değer kazandı.
