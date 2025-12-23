Son dakika | Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki: "Bu rakamı ne asgari ücretli ne biz kabul ederiz"

Son dakika haberi: 2026 asgari ücret resmen belli oldu! Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Böylece 2026 asgari ücret rakamı 28 bin 75 lira oldu. Yeni asgari ücret zammı belli olur olmaz TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

"BUGÜN BAKANLIKTAN YAZI GELDİ"

Ergün Atalay'ın 2026 asgari ücret hakkındaki konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün bakanlıktan bir yazı geldi, dediler ki saat 18.00'de komisyon toplanacak. Bu sene bize gelen 3. yazı bu. Biz 3 yazıya da cevap vermedik.

"RAKAMI GÖRÜNCE HAKLILIĞIMIZI ANLADIK"

Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük.

"TALEBİMİZ BUYDU"

Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu. Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar.

"BU RAKAMI NE BİZ NE ASGARİ ÜCRETLİ NE KAMUOYU KABUL EDER"

Bu açıklanan ne asgari ücretlinin ne bizim ne kamuoyunun kabul edeceği bir rakam. Bu yapıyla sürdüğü sürece bu komisyondan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için katılmadık.

SON DAKİKA | 2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

