Yeni bir dolandırıcılık daha! HGS tuzağına dikkat: 900 milyon liralık vurgun

Sahte PTT ve HGS dolandırıcıları yakayı ele verdi. PTT-HGS ismi ve logosuyla sahte internet sitesi kurup yanıltıcı SMS'lerle vatandaşları dolandıran 10 şüpheli tutuklandı.

BAKAN YERLİKAYA 12 ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞINI DUYURDU!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PTT" ve "HGS" adını kullanarak yanıltıcı SMS'ler gönderen, sahte internet siteleri oluşturan 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, PTT ve HGS adı ile logosunu kullanarak sahte internet sitesi kuran, vatandaşlara "HGS borcunuz var." ve "Teslim alınmamış kargonuz var." şeklinde mesajlar gönderip dolandırıcılık yapan 12 kişi jandarma tarafından yakalandı.

900 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ!

Şüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin toplamının 900 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

"200 ADET BANKA VE 30 ADET KRİPTO HESABINA EL KONULDU"

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesabına el konuldu.

Yakalananlardan 10'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.