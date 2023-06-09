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Yeni dönem resmen başladı! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevi devraldı, ilk açıklama geldi! "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

09.06.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de büyük değişikliğe giderken Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'in atanması 'Ekonomide politika değişikliğine mi gidilecek?' sorusunu gündeme getirmişti. Bu sırada Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkan'ın getirileceği gündemdeydi. Erkan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla göreve resmen atandı. Görevi bugün düzenlenen devir teslim töreniyle Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Erkan'ın ilk mesajları dikkat çekti.

Yeni dönem resmen başladı! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevi devraldı, ilk açıklama geldi! "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Amerika'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü kariyeriyle ilgi odağı haline gelen Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın yeni başkanı oldu. Erkan'ın göreve gelmesiyle Merkez Bankası'nın özellikle de faiz konusunda nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu. Erkan bugün görevi Kavcıoğlu'ndan devralırken ilk açıklamasını da yaptı.

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MERKEZ BANKASI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ! BİRBİRLERİNE ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu’nun yerine TCMB Başkanlığına Amerika’da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Hafize Gaye Erkan atandı. TCMB binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Erkan, başkanlığı Şahap Kavcıoğlu’ndan devralarak görevine başladı.

Törende Erkan ve Kavcığlu birbirlerine çiçek takdim etti.

BAŞKAN ERKAN'DAN İLK AÇIKLAMA! ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ: MİNNETTARIM

Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda Merkez Bankası’na yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu’na teşekkür ederek, “Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası’nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum” ifadelerini kullandı.

KAVCIOĞLU: İNŞALLAH YENİ BAŞARILARA ULAŞIRIZ

Kavcıoğlu ise Erkan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “İnşallah Türkiye ve TCMB için başarılı olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah ülke olarak yeni başarılara ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası

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