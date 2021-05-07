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Yeni elektrik üretim yatırımlarında aslan payı rüzgar enerjisinin

07.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bu yıl ocak-nisan döneminde devreye alınan 1268 megavatlık elektrik üretim kapasitesinin yüzde 51,5'i rüzgar enerjisi santralleri kaynaklı oldu.

Yeni elektrik üretim yatırımlarında aslan payı rüzgar enerjisinin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk 4 ayında 139 elektrik üretim ünitesi faaliyete başladı.

Bu ünitelerin toplam kapasitesi 1268 megavat olarak hesaplanırken, rüzgar enerjisi 652,3 megavatla toplam kapasitenin yarısından fazlasını oluşturdu.

Rüzgar enerjisinde Çanakkale, İzmir, Van, Bursa, Aydın, Kırklareli, Hatay, İstanbul, Balıkesir ve Muğla en fazla yatırım yapılan iller arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde devreye alınan kapasite içinde ikinci sırada yüzde 28,7 megavatla hidroelektrik santralleri aldı. Toplam kapasitenin 363,8 megavatını oluşturan hidroelektrik santrallerini 161,7 megavatla güneş enerjisi santralleri takip etti.

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Güneş enerjisi santrallerinin yılın ilk 4 ayında devreye alınan toplam kapasite içindeki payı yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşirken, Van, Konya ve Mersin en fazla güneş enerjisi kapasitesinin devreye girdiği iller olarak öne çıktı.

Kalan kapasitenin 59 megavatı biyokütle ve atık ısı, 30,8 megavatı ise termik santrallerinden geldi.

Böylece, bu dönemde devreye giren yeni elektrik üretim kapasitesinin yüzde 97,5'ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Kaynak: AA

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Aydın Bursa Çanakkale Hatay
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