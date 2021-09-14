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Yeni fabrika açılıyor! Bin kişi istihdam edilecek

14.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bin kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikası öncesi Tekstilkent Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Diyadin’de bölgeye büyük değer katacak olan Tekstilkent Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Yeni fabrika açılıyor! Bin kişi istihdam edilecek

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bin kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikası öncesi Tekstilkent Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Diyadin’de bölgeye büyük değer katacak olan Tekstilkent Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Özellikle kadınların istihdam edilmesi noktasında büyük bir öneme sahip olacak atölyenin açılışında konuşan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, bölgenin ihtiyacı olan fabrikanın ilk kez Diyadin’de hizmete gireceğini söyleyerek, “Bugün Diyadin için çok mutlu bir günümüz. İlk defa tekstil atölyemizi kurduk. Tekstil atölyemiz bin kişi kapasite ile kuracağımız tekstil fabrikamızın öncesindeki bir hazırlığımız. Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a çok teşekkür ediyoruz bu projeye katkılarından dolayı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve SERKA ajansımızın destekleriyle projemiz bu hale geldi. Buradaki çalışmalardan sonra bin kişilik kapasitesiyle inşallah Diyadin’deki tekstil fabrikamızı kuracağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Ağrı
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