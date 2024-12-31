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Yeni MTV zammına isyan eden AK Partili isim ekonomi yönetimine yüklendi: "Enflasyonu körüklüyor, hesap hatası yapıyorlar"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
31.12.2024 10:03
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2025'e saatler kala yepyeni zamlar geldi. Bu zamlardan biri de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yapılan yüzde 43,93 oranındaki artış. Dün akşam Resmi Gazete'de yer alarak açıklanan bu zam, yüzde 30'luk asgari ücret zammıyla karşılaştırılmaya başladı. AK Partili eski vekil Şamil Tayyar "Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık" deyip ekonomi yönetimini "üzerinde durmadığı bir hesap hatası" olduğunu öne sürerek sert şekilde eleştirdi.

Yeni MTV zammına isyan eden AK Partili isim ekonomi yönetimine yüklendi: "Enflasyonu körüklüyor, hesap hatası yapıyorlar"

Dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birçok vergi ve harçlar 2025'te geçerli olacak şekilde yeniden değerleme oranında artırıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yüzde 43,93 oranında artmasıyla sıfır araçlarda en düşük MTV 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya yükseldi. Bu zam eski AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar'ın tepkisini çekti.

"HERKES HAKLI OLARAK, ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAMLA MUKAYESE EDİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birçok vergi, harç ve cezanın yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne de yüzde 43,93 oranında artış yapılmasına değinen Tayyar, "Herkes haklı olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla mukayese ediyor" dedi.

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"EKONOMİ YÖNETİMİNİN ÜZERİNDE DURMADIĞI BİR HESAP HATASI"

Tayyar, zamma tepkisini "Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin üzerinde durmadığı bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim" sözleriyle dile getirerek ekonomi yönetimini eleştirdi.

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"ENFLASYONU KÖRÜKLEDİĞİ REALİTESİ GÖZARDI EDİLİYOR"

Zammın enflasyonu körüklediğini savunan Tayyar, "Vergi, harç ve cezalara uygulanan yüzde 43.93 oranındaki yeniden değerlemenin, enflasyonu körüklediği realitesi gözardı ediliyor. Devlete ödenen paralar, personel, su, elektrik, akaryakıt, malzeme gibi işletme maliyetini arttıran girdiler arasındadır. Bir şekilde fiyatlara yansır" dedi.

"ENFLASYON HEDEFİNDEKİ SAPMALARIN SEBEBİNİ ARAŞTIRANLARA HATIRLATMAK İSTEDİM"

Tayyar sözlerini "Enflasyon hedefindeki sapmaların sebebini araştıranlara hatırlatmak istedim, bilginize. Hadisenin adalet boyutuna girmiyorum bile." şeklinde noktaladı.

YENİ MTV TUTARI: SIFIR ARAÇTA 4 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. AA'nın aktardığına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

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Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak.

2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak.

Yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.

Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 43,93 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Buna göre, yıllık satış tutarı 2 milyon 800 bin lirayı geçen mükellefler 2025 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı.

2025 yılından itibaren, fatura düzenleme limiti 6 bin 900 liradan 9 bin 900 liraya çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret MTV Enflasyon Zam vergi Motorlu Taşıtlar Vergisi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vergi devleti olup çıktınız
kendileri yapıyor kendileri eleştiriyor. adamlar hem.iktidar hem muhalefet..çok güzel yapıyor bir yasa çıkarsın muhalefeti fes etsin boş yere o kadar milletvekili beklemeyelim. yaptıkları hiç birşey yok
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