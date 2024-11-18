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Yeni nesil ATM'ler için düğmeye basıldı! Tüm işlemler tek cihazda olacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 15:25
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Yüksek enflasyon ortamında nakite olan ihtiyaç da artıyor. Bankalar ATM'lere para yetiştiremezken yeni bir çözüm yöntemi geliştirildi. Buna göre, yeni nesil cihazlar ile para yatırma ve çekme işlemlerini tek cihazda birleştirerek bankacılık işlemlerinin hızlandırılması sağlanacak.

Yeni nesil ATM'ler için düğmeye basıldı! Tüm işlemler tek cihazda olacak

ATM'lerde yaşanan nakit sıkıntı bir süredir gündemdeydi. Yüksek enflasyon ortamında vatandaş nakite ulaşmak için ATM'den para çekmek isterken; bankalar para yetiştirememekten dert yanıyor. Yaşanan bu sorun nedeniyle bankalar ATM'ler için yeni bir karar aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, bankalar ATM altyapısını değiştirmeye başladı. Buna göre, büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında ATM için çok daha fonksiyonel bir yöntem geliştirildi. Yeni nesil cihazlar ile bankacılık işlemlerinin daha pratik bir hale gelmesi hedefleniyor.

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İKİ FARKLI İŞLEM TEK CİHAZDA

Geleneksel ATM'lerde , para yatırma ve çekme işlemleri için iki farklı bölüm bulunurken yeni nesil ATM’lerde bu iki işlem tek bir cihazda birleştirilecek. Yeni ATM'lerle birlikte para yatırma ve çekme işlemlerini aynı anda ve hızlı bir şekilde yapılacak.
Bankalar ATM'lere artık 100 lira ve 200 lira koymayı tercih ederken bankacılık sektöründe oldukça ciddi sorunların yaşanmasına neden oldu. Özellikle bankaların ATM'lerden yapılan nakit çekimleriyle ilgili yaşadığı zorlukları aşabilmek amacıyla geri dönüşümlü ATM cihazları devreye giriyor.

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Eski ATM'lere göre yeni nesil ATM'ler daha pahalı ancak işlem süresinin kısalması nedeniyle göz ardı edilebilecek bir durum olarak bakılıyor. Yatırılan paralar hemen sistemde kullanılabilir hale gelecek ve diğer müşteriler tarafından çekilebilecek. Bu sistem, banknot sıkıntısını ortadan kaldırarak bankacılık işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlayacak.

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İSTANBUL'DA BAŞLADI BİLE

Geri dönüşümlü ATM'ler, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Türkiye genelinde hızla yayılmaya başlıyor. Bankalar şube ağlarını ve ATM sistemlerini bu yeni nesil cihazlarla güncelleyerek, nakit işlemlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu dönüşümle birlikte, bankacılık sektöründe önemli bir operasyonel iyileşme bekleniyor.

ATM'ler para yetiştiremiyor! Günde 3 kere dolduruyorlar ATM'ler para yetiştiremiyor! Günde 3 kere dolduruyorlar
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Anahtar Kelimeler:
banka ATM
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