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Yeni Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu oldu! Mustafa Tuzcu kimdir?

10.05.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alındı. Batur'un yerine Mustafa Tuzcu atandı.

Yeni Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu oldu! Mustafa Tuzcu kimdir?

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alındı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Batur'un yerine Mustafa Tuzcu atandı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin 8 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı.

MUSTAFA TUZCU KİMDİR?

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Mustafa Tuzcu, 1979 senesinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı.

Tuzcu, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Okulu’nda yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Ünivesitesi’nde (ODTÜ) doktorasını tamamladı.

Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı, İstanbul Rekabetçilik Merkezi Müzakereleri Başmüzakereciliği, 20. Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı,ÿDünya Ticaret Örgütü Nezdinde Ticaret Başmüşavirliği, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Son olarak Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Tuzcu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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