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Yeni trafik cezaları belli oldu! 2024 yılında hepsine zam var: 33 bin lirayı aşıyor

25.11.2023 15:40 | Son Güncelleme:
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Yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlenmesinin ardından MTV, trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları tek tek hesaplandı. 2024 yılında yeniden değerleme oranına göre zamlanacak listesinde trafik cezaları da yer alıyor. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

Yeni trafik cezaları belli oldu! 2024 yılında hepsine zam var: 33 bin lirayı aşıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı! 2024 MTV ücretleri tek tek hesaplandı!

1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

OTOMOBİL TRAFİK (2)

İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları...

  • Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL
  • Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL
  • Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL
  • Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL
  • Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171
  • Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka
  • renginde olması: 1.507 TL
  • Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre
  • bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

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  • Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL
  • Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL
  • Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL
  • Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL
  • Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL
  • Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her
  • isteyişinde göstermemek: 1.507 TL
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL
  • Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL


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trafik cezası
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