Yeni trafik cezaları belli oldu! 2024 yılında hepsine zam var: 33 bin lirayı aşıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları...

Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka

renginde olması: 1.507 TL

Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre

bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL

Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL

Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL

Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her

isteyişinde göstermemek: 1.507 TL

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL







