FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni uygulama: Hobi kovanı!

Yeni uygulama: Hobi kovanı!

15.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizan ilçesinde arıcılık yapan iki arkadaşın başlattığı projeyle, arıcılığa ilgi duyan ve kaliteli bal tüketmek isteyenlere "hobi kovanı" sahibi olma imkanı sunuluyor.

Yeni uygulama: Hobi kovanı!

Bitlis'in Hizan ilçesinde hayata geçirilen "hobi kovanı" projesiyle, insanlar satın aldıkları kovanlarda hem doğayla iç içe zaman geçirebilecek hem de kendi ballarını üretme imkanı bulacak.

İlçede arıcılık yapan Şerif Ekinci ile Kadir Yaldız, Hizan Bal Üreticileri Birliği'nin de desteğiyle "hobi kovanı" projesini hazırladı.

İki arkadaş, belirli bir ücret karşılığında sattıkları 900 fenni kovan ve karakovana, sahiplerinin isimlerinin ve numaralarının yer aldığı plakaları yapıştırdı.

Özenle hazırladıkları kovanları ilçenin zengin floraya sahip yaylalarına çıkarmaya başlayan Ekinci ve Yaldız, isteyen kovan sahiplerine arıcılık eğitimi veriyor, onların bakım yapmalarına imkan tanıyor.

"GÖRÜNTÜLÜ OLARAK ARAYIP KOVANLARI GÖSTERİYORUZ"

Ekinci, son zamanlarda piyasada satılan ballara güvenin azalması, insanların kaliteli bal arayışına girmesi nedeniyle projeyi uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

Kendilerinden satın alınan karakovan ve fenni kovanların bakımını üstlendiklerini, arıları sigortaladıklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Ölen arıların yerine yenileri veriliyor. İnsanlar sezon sonunda kovanlarında ne kadar bal varsa alabiliyor. İsterlerse ihtiyaçlarından fazla olan bala o günün fiyatıyla alım garantisi de veriyoruz. Bu proje ile insanlar organik, katkısız bal yeme imkanına kavuşacak. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar bu kovanlara sahip olabilecek. Dilerlerse gelip kovanlarıyla kendileri ilgilenebilecekler. Arıcılık eğitimini ve gerekli ekipmanları da biz ücretsiz veriyoruz. Gelemeyen kovan sahiplerini de cep telefonlarından görüntülü arayarak bilgilendiriyoruz. İlk yıl için 1000-1500 kovanı bu proje kapsamında verebileceğiz. Şu ana kadar 900'e ulaştık. İnsanlar çocuklarına gönül rahatlığıyla organik bal yedirebilsin diye projeyi başlattık."

"BU İŞİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci ise projeyi geliştiren girişimcileri birlik olarak desteklediklerini belirtti.

Hizan'ın zengin floraya yaylalarında üretilen karakovan balının dünyaca bilindiğini ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Bal yarışmalarında dünya birinciliği ve ikinciliğimiz var. İki arkadaşımız bir araya gelerek bu projeyi yapmaya karar vermişler. Birlik olarak kardeşlerimizin arkasında durduk. Bütün dünyada ve Türkiye'de kim istiyorsa ona kovan satışı yapacağız. Dünyanın her yerinden isteyen herkese kovan satışı yapacağız. İsteyenler gelip 2 bin 700 rakımlı yaylalarımızda balını hasat edebilir. Bu işi geliştirmek istiyoruz. İnsanların bala olan güveninin artırılmasında projenin faydalı olacağına inanıyoruz. İnsanlar oturduğu yerde kovan sahibi olacak, görselini izleyebilecek ve gelip bakımını yapabilecek."

Kaynak: AA

İlk yerli otobüs Avenue EV, 15 dakikalık şarjla 80 km gidebiliyor!İlk yerli otobüs Avenue EV, 15 dakikalık şarjla 80 km gidebiliyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bağ-Kur'luya kolay emeklilik şansı! Bağ-Kur'luya kolay emeklilik şansı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

'Mavi yemiş' ekti! Yıllık 100 bin TL kazanıyor

'Mavi yemiş' ekti! Yıllık 100 bin TL kazanıyor

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

Fiyatı 50 milyon dolara kadar çıkabiliyor!

Fiyatı 50 milyon dolara kadar çıkabiliyor!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.