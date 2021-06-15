Yeni uygulama: Hobi kovanı!

Bitlis'in Hizan ilçesinde hayata geçirilen "hobi kovanı" projesiyle, insanlar satın aldıkları kovanlarda hem doğayla iç içe zaman geçirebilecek hem de kendi ballarını üretme imkanı bulacak.

İlçede arıcılık yapan Şerif Ekinci ile Kadir Yaldız, Hizan Bal Üreticileri Birliği'nin de desteğiyle "hobi kovanı" projesini hazırladı.

İki arkadaş, belirli bir ücret karşılığında sattıkları 900 fenni kovan ve karakovana, sahiplerinin isimlerinin ve numaralarının yer aldığı plakaları yapıştırdı.

Özenle hazırladıkları kovanları ilçenin zengin floraya sahip yaylalarına çıkarmaya başlayan Ekinci ve Yaldız, isteyen kovan sahiplerine arıcılık eğitimi veriyor, onların bakım yapmalarına imkan tanıyor.

"GÖRÜNTÜLÜ OLARAK ARAYIP KOVANLARI GÖSTERİYORUZ"

Ekinci, son zamanlarda piyasada satılan ballara güvenin azalması, insanların kaliteli bal arayışına girmesi nedeniyle projeyi uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

Kendilerinden satın alınan karakovan ve fenni kovanların bakımını üstlendiklerini, arıları sigortaladıklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Ölen arıların yerine yenileri veriliyor. İnsanlar sezon sonunda kovanlarında ne kadar bal varsa alabiliyor. İsterlerse ihtiyaçlarından fazla olan bala o günün fiyatıyla alım garantisi de veriyoruz. Bu proje ile insanlar organik, katkısız bal yeme imkanına kavuşacak. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar bu kovanlara sahip olabilecek. Dilerlerse gelip kovanlarıyla kendileri ilgilenebilecekler. Arıcılık eğitimini ve gerekli ekipmanları da biz ücretsiz veriyoruz. Gelemeyen kovan sahiplerini de cep telefonlarından görüntülü arayarak bilgilendiriyoruz. İlk yıl için 1000-1500 kovanı bu proje kapsamında verebileceğiz. Şu ana kadar 900'e ulaştık. İnsanlar çocuklarına gönül rahatlığıyla organik bal yedirebilsin diye projeyi başlattık."