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Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu, 2027 asgari ücret ve emekli zammı yeniden hesaplandı... 36 bini aşabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2027 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarında 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4 olarak belirtilmesi, gözleri asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına çevirdi. Enflasyonun bu seviyede gerçekleşmesi ve zamların bu oranlar üzerinden hesaplanması halinde 2027 yılında maaşlara yapılacak zam oranı da yeniden hesaplandı. Buna göre 36 bin 49 TL rakamı masada olacak? İşte 2027 asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili son detaylar...

Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu, 2027 asgari ücret ve emekli zammı yeniden hesaplandı... 36 bini aşabilir
Devrim Karadağ

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları için geri sayıma şimdiden geçildi. 7'den 70'e milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamları için gözler Ocak ayına çevrilirken; asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Milyonlarca 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üretim ve rekabet gücünün artırılmasıyla refahın desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu, 2027 asgari ücret ve emekli zammı yeniden hesaplandı... 36 bini aşabilir 1

YIL SONU ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olarak öngörülmesiyle birlikte, milyonlarca çalışan ve emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları araştırmaya başladı.

Ancak asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları henüz kesinleşmedi. Açıklanan rakamlar, enflasyon beklentisi üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor.

ASGARİ ÜCRET 36 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Mevcut net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu dikkate alındığında, 2027 yılında yüzde 28,4 oranında zam yapılması halinde maaşta yaklaşık 7 bin 974 TL artış yaşanacak.

Bu hesaplamaya göre net asgari ücret yaklaşık 36 bin 49 TL'ye yükselecek. Böylece asgari ücretin 36 bin TL seviyesini aşması söz konusu olabilecek.

Kesin rakam ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu, 2027 asgari ücret ve emekli zammı yeniden hesaplandı... 36 bini aşabilir 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA ZAM HESABI

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesi halinde memur ve emekli maaşlarına yansıyacak artış, maaş grubuna ve toplu sözleşme hükümlerine göre farklılık gösterecek.

İlk dönemde yüzde 17,76 enflasyon farkı oluştuğu varsayımına göre, ikinci dönemde yüzde 10,64 seviyesinde ek enflasyon farkı hesaplanabileceği belirtiliyor. Ancak bu oranlar, nihai zam oranlarıyla aynı anlama gelmiyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu, 2027 asgari ücret ve emekli zammı yeniden hesaplandı... 36 bini aşabilir 3

YÜZDE 10'LUK ARTIŞ İHTİMALİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, ilgili dönemde gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Mevcut tahminler doğrultusunda yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir artış ihtimali gündeme geliyor.

Memur ve memur emeklilerinin zamları ise toplu sözleşme artışları ve enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu grupta yaklaşık yüzde 8 seviyesinde bir artış ihtimali konuşulsa da kesin oran, resmi veriler ve ilgili hesaplamalar sonucunda ortaya çıkacak.

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GÖZLER OCAK AYINDA AÇIKLANACAK RAKAMLARDA

2027 yılı maaş zamlarında belirleyici olacak en önemli verilerden biri, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin gerçekleşen enflasyon rakamları olacak.

Asgari ücret için ayrı bir karar süreci yürütülürken memur ve emekli maaşlarında yasal hesaplama yöntemleri uygulanacak. Bu nedenle yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin bütün maaş gruplarına doğrudan aynı oranda yansıtılması beklenmiyor.

Yeni yılda uygulanacak zam oranları, ilgili resmi açıklamalar ve kesinleşen enflasyon verileriyle netlik kazanacak.

Mynet Anket 2027 yılında sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
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