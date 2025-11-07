FİNANS

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi! Memur ve emeklinin Ocak zammı için yeni maaş tablosu ortaya çıktı

Merkez Bankası yılın son enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirdi. Eylül ve Ekim aylarında enflasyonun yüksekliğinin üzerinde duran Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu tahminini değiştirdiklerini açıkladı. Başkan Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesinin ardından memur ve emekli için de yeni zam tablosu ortaya çıktı.

Ezgi Sivritepe

SSK, Bağ-Kur'lu, memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Enflasyon raporu toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentilerinin değiştiğini de açıkladı. Başkan Karahan'ın açıklamalarının ardından ise memur ve emekli için yeni zam tablosu da oluşmaya başladı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLMUŞTU

4 aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 oranında zammı hakederken; memur ve memur emeklisi için ise yüzde 16,55 oranında zam beklentisi oluşmuştu.

Başkan Karahan'ın yıl sonu enflasyon beklentisinin değiştirdiklerini duyurmasının ardından milyonlar için maaş tablosu da değişti. Buna göre, milyonlarca memur ve emekli için yeni rakamlar ortaya çıktı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 32 olarak güncellenmesinin ardından Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 15,33 oranında zam alması beklenmeye başladı.
MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

TCMB'nin yüzde 32'lik enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler ocak ayında yüzde 15,33 zam almış olacak. Memur ve memur emeklisi için ise Ocak zammı beklentisi ortalama olarak yüzde 19,9 olarak hesaplandı. Ayrıca, taban aylığa 2026 yılının ilk döneminde artı 1000 TL seyyanen artış eklenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yılda yüzde 15,33'lük zammına göre maaşları şu şekilde olacak:

  • Bağ-Kur (Esnaf) 17.143,49 TL'den 19.772 TL'ye
  • Bağ-Kur (Tarım) 13.625 TL'den 15.714 TL'ye
  • SSK (2000 öncesi) 19.146,71 TL'den 22.081,90 TL'ye
  • SSK (2000 sonrası) 11.869 TL'den 13.688,52 TL'ye
