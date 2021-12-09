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Yılbaşı yaklaştı, hindi fiyatları kanatlandı: Geçen seneyi ikiye katladı

09.12.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 14, hindi eti üretimi yüzde 13,1 oranında artış gösterdi. Öte yandan dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilikten dolayı hindi etine de zam geldi. Geçen sene kilosu 25-35 liradan satılan hindi eti bu yıl 50 liradan satılacak.

Yılbaşı yaklaştı, hindi fiyatları kanatlandı: Geçen seneyi ikiye katladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 14,5, tavuk eti üretimi yüzde 14, hindi eti üretimi yüzde 13,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,1 azaldı. Öte yandan yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte gündem olan hindi fiyatları yükseldi.

HİNDİNİN FİYATI İKİYE KATLANDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESO-BİR) yetkilileri tarafından, geçen sene 25 ila 35 lira arasından değişen hindinin kilogram satış fiyatının bu yıl 40-50 TL aralığında olması, ancak şartlara göre bu fiyatın değişkenlik de gösterebileceği belirtildi.

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TAVUK VE HİNDİ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre TÜİK, 2021 yılı Ekim ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 196 bin 590 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 3,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,2, hindi eti üretimi yüzde 16 azaldı.

Ekim ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 1,1 azalarak 196 bin 590 ton olarak gerçekleşti.

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Aynı ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 azalarak 109 milyon 649 bin adet oldu. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,7 artarak 1,69 milyar adet oldu. Ekim ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 5,1 artarak 4 bin 714 ton olarak gerçekleşti.

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