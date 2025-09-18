Yüksek ücret politikası uygulanacak! Yeni bakanlık için düğmeye basıldı: İşte öne çıkan 10 neden

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kurulması planlanan yeni bakanlık konuşuluyor. Türkiye'den bir afet ülkesi göz önünde bulundurularak Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı.

KURULMASINDA ÖNE ÇIKAN NEDENLER

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; bakanlığın kurulmasında, afet yönetim planlarının hazırlanma sürecinde kurum ve kuruluşların katılımcılığının yetersiz olması sonucu teoride belirlenen rollerin pratikte uygulanamaması; afet ve acil durumlarda personele yönelik eylem planı ve insan kaynakları yönetim sisteminin olmaması; kurum içinde bazı görev, yetki ve sorumlulukların net olmaması; risk azaltma çalışmalarının sonuçlarının yeterince izlenememesi; birimler arası iletişim ve ortak çalışma kültürünün yeterli olmaması gibi nedenler öne çıktı.

Kurulması planlanan Afet Bakanlığı, sanayi, teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri ile turizm ve tarımsal üretimi kapsayacak şekilde ulusal ve yerel afet dayanıklılık stratejileri hazırlayacak. Tüm yerleşim yerlerine ve afet tehlikelerine yönelik risk analizleri yapılarak afet risk haritalarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaları tamamlayacak.

MEVZUAT GÜNCELLEMELERİNİ HIZLANDIRACAK

Afetlerle ilgili mevzuat bilimsel, teknik normlara ve uluslararası standartlara uygun olarak bütüncül bir yaklaşımla güncelleyecek ve bütünleşik bir afet yönetimi sağlayacak.

Afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, azaltılmasına yöne­lik faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumların uzmanlık alanları dikkate alarak yetki ve sorumlulukları yeniden düzenleyecek. Kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

“Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi”ni hazırlarken, “İl Afet Risk Azaltma Planları”nı güncelleyecek.

“Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu”nun etkinliği artırarak karar alma mekanizmasını aktif hale getirecek ve afet yönetimi alanında uluslararası iş birliklerini artıracak.

TEKNİK PERSONELE SÜREKLİ EĞİTİM

Afet yönetiminden sorumlu merkezi ve yerel birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güç­lendirilmesi çalışmalarını ya­parak teknik personele deprem yönetmelikleri ve afet yönetimi konusunda düzenli eğitimler verilmesini sağlayacak.

Afetlere ilişkin verileri yeterli detayda ürettirecek, bütünleşik afet yönetiminin tüm aşamalarına ilişkin planlamalarda kullanacak.

Bakanlık ayrıca afet tehlike türlerine göre ülke ve bölge ölçeğinde bütünleşik erken uyarı ve tahmin sistemlerini kuracak, erken uyarı amaçlı veri analizini, afetlerin izlenmesini, komuta ve sevkiyatı sağlamak üzere yeni teknolojik imkânlardan faydalanılmasını sağlayacak.

Afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen ve coğrafi bilgi sistemi temelli karar des­tek mekanizmasını geliştirecek ve güncelliğini sağlayacak.

Uzaktan algılama ve görüntüleme sistemlerinin afet tehlike ve risk azaltma çalışmalarında etkin kullanımını sağlayacak.

YAPI SAĞLIĞINI İZLEYECEK

Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede kritik önemi haiz yapı türleri izlenerek gerekli önlem­lerin alınmasını sağlayacak, yapı sağlığı izleme sistemlerinin kurulumunu ülke genelinde yaygınlaştıracak. Afetlere dayanıklı yapılaşmaya yönelik mevzuat gözden geçirecek, yeni yapılan tüm alt ve üst yapılarda çoklu afet tehlikelerini dikkate alacak.

İklim değişikliğinden kaynaklanan afet tehlikeleri ve önlemlerine ilişkin kamu kurumlarına yönelik bölgesel düzeyde farklılaştırılmış kılavuzlar hazırlayacak.

Afet sırasında aksamadan hizmet verebilecek kesintisiz güvenli haberleşme sistemi oluşturulması amacıyla 81 ilde sayısal telsiz altyapısının kurulumunu tamamlayacak. Kuraklık nedeniyle bölgesel yangın ihtimalinin güçlenmesi, yangınlara müdahalede gecikme, yanlış uygulamalar, itfaiyelerde personel/eğitiminde eksiklikler ve araç/finansal kaynak yetersizliği gibi nedenlerle bu alanın kamu eliyle acilen yeniden yapılandırmasına karar verildi.

LOJİSTİK DEPOLAR KURULACAK

Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçların tedarikini yapacak ve lojistik depolar kurup, hazır bulundurulması sağlayacak. Her türlü ölçekteki afet ve acil durumlara müdahale ekiplerinin becerilerini test etmek, kabiliyetleri geliştirmek, müdahale planlarının uygulanabilirliğini ölçmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak amacıyla tatbikatlar gerçekleştirecek.

TOPLANMA ALANLARININ SAYISINI ARTIRACAK

Afet ve acil durumlardan etkilenenlerin tehlikeli bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bir şekilde nakledilebilecekleri toplanma alanları belirlenecek ve bu alanların sayıları artırılacak.

Afet ve acil durum sonrasında ihtiyaç duyulabilecek geçici barınmaya ilişkin standartlar geliştirecek. Marmara bölgesinde afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kapasitelerinin artırılması ve gerekli sosyal donatılarının tamamlanmasını sağlayacak.

Toplanma ve geçici barınma alanlarının engelli, yaşlı, kadın ve çocukların farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması sağlanacak.

PLANLAR HAZIRLANACAK

Belirlenen çoklu afet senaryolarına göre olası afetlerden etkilenenlerin ve afet bölgesindeki ekonomik ve sosyal hayatın iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalara yönelik “Türkiye Afet Sonrası İyi­leştirme Planı”nı hazırlayacak.

Afet tehlike ve riski yüksek olan yerler için yerel düzeyde yürütülecek faaliyetleri planlamaya, izlemeye ve değerlendirmeye yönelik

“Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı-Uygulama Planı” da hazırlanacak. Afet sonrasında faali­yetlerin kesintiye uğramadan veya en kısa sürede yeniden yürütülmesi amacıyla kamu ve özel sektör için iş sürekliliği planları hazırlanacak.

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik finansal ve mali araçları çeşitlendirilerek geliştirilecek.

Afet ve acil durumlara karşı ülke genelinde toplumsal bilinçlendir­me çalışmaları yapılarak farkında­lığın artırılması sağlanacak.

AFET TEKNOLOJİLERİNDE AR-GE’YE KAYNAK BULACAK

Afetlere müdahale edecek gönüllü sayısı ve niteliğini artıracak.

Eğitimin tüm kademelerinde afet farkındalığının artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütecek.

Afet yönetimiyle ilgili teknolojilerin geliştirilmesine yönelik Ar- Ge çalışmaları gerçekleştirilmesi için çalışma yapacak.

Engelli, yaşlı, kadın ve çocuklar ile yakınlarına yönelik farklı afet durumlarında afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin detaylı rehberler hazırlanacak ve eğitimler verilmesini sağlayacak.

AFET KONUTLARINDA MEVZUATI DEĞİŞTİRECEK

Afetlerden etkilenenlere temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, güvenli, ulaşılabilir, afetlere karşı dayanıklı ve asgari hayati hizmetleri içeren afet konutları bütüncül bir planlama dâhilinde inşa edilmesini sağlayacak.

Afet konutlarının yapımında afetzedelerin barınma ihtiyacını en kısa zamanda karşılayacak şekilde hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleri ile ilgili mevzuatı yeniden ele alacak, günümüze uygun bir mevzuat çalışması yapacak. Afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasında standart, işlem sürelerini kısaltan, afetten etkilenme ve konut sahipliğini hakkaniyete uygun şekilde dikkate alan modeller ve süreçler geliştirecek.

Afet konutlarının sosyal standartlara uygun büyüklükte, köy ve kent yerleşimlerindeki ihtiyaçlara uygun tasarımlarla üretilmesini sağlayacak.

ULAŞIM ALTYAPISININ DİRENCİ ARTIRILACAK

Kentler için ulaşım altyapısındaki kırılganlıkları tespit etmeye dönük afet risk analizleri yapılarak dirençliliğin artırılmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecek.

Afet ve acil durumlarda kullanılacak tahliye koridoru niteliğindeki güzergâhların yeniden ele alınarak kent içi ulaşım sistemlerinin beklenmedik hizmet kesintilerine sebep olacak afet risklerine karşı dirençli hale getirilmesi sağlanacak. Deniz seviyesinde yükselme, fırtına ve taşkınlara yönelik denize kıyısı olan kentlerde ulaşım planlaması ve sistemleri gözden geçirilecek.

BAKANLIĞIN KURULMASINA ZORLAYAN 10 NEDEN

-Türkiye’nin coğrafi ve jeolojik koşullar açısından yüksek afet riski taşıması;

-Mevcut yerleşim yerlerinin ve sanayi bölgelerinin afetlere dirençliliğinin düşük olması;

-Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi yeni tehdit unsurlarının ortaya çıkması;

-Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği insan kaynaklı afet ve acil durumlara açık olması (KBRN, göç, vb.);

-Afet yönetim planlarının hazırlanma sürecinde kurum ve kuruluşların katılımcılığının yetersiz olması sonucu teoride belirlenen rollerin pratikte uygulanamaması;

-Afet ve acil durum yönetimi sırasında sosyal medyada dezenformasyon ve manipülasyon oluşması;

-Genel afet sigorta sisteminin oluşturulmamış olmasının yanı sıra mevcut Zorunlu Deprem Sigortası’na katılım oranının da yetersiz kalması;

-Toplumun afetlere hazırlık ve risk azaltma farkındalığının zayıf olması;

-Afet yönetim planlarının uygulanmasında karşılaşılan toplumsal ve bürokratik engeller;

-Afetler sonrasında artan toplumsal farkındalığın sürekliliğinin olmaması…

AFET ALANLARINDA ÇALIŞACAK PERSONELE AYRICALIK

-Yüksek ücret politikası uygulanacak.

-Haftada iki gün teorik ve pratik eğitim verilecek.

-Başarılı olanlar, işini/kendini geliştirenler, hızlandıranlar ödüllendirilecek.

-Yıpranma payı olan meslekler arasına alınacak, emeklilik yaşını öne alabilecek.

-Erkek çalışana askerlikten muafiyet gibi konular üzerinde de çalışılıyor.

-Yangın, deprem, sel gibi afetlerde Türkiye’nin 16 zayıf yönü

-Bütün il ve ilçelerde, afete yönelik teknik ve yetkin personel sayısının istenen düzeye ulaşamamış olması;

-Personel aidiyetini güçlendirecek kariyer planlamasının olmaması;

-Afet ve acil durumlarda personele yönelik eylem planı ve insan kaynakları yönetim sisteminin olmaması;

-Kurum içinde bazı görev, yetki ve sorumlulukların net olmaması;

-Birimler arası yer değişikliklerinin uzmanlaşmanın önüne geçmesi;

-Risk azaltma çalışmalarının sonuçlarının yeterince izlenememesi;

-Birimler arası iletişim ve ortak çalışma kültürünün yeterli olmaması;

-Vatandaşlara yönelik eğitim merkezleri sayısının az olması ve işlevselliğinin yeterli olmaması;

-Oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerin yeterli olmaması;

-Afetlere ilişkin sistematik veri tutulamaması, kurumsal veri tabanının yeterli olmaması;

-Afet ve acil durumlarda görevlendirilmelerin adaletli yapılamaması ve ucu açık görevlendirmeler sonucu personel motivasyonunun olumsuz etkilenmesi;

-Özverili çalışan personelin yanında atıl personel varlığının iş barışını bozması;

-Afetlerde görevlendirilen personele hak ettiği maddi/manevi desteğin verilmemesi;

-Personel ve yakınlarının faydalanabileceği sosyal tesislerin olmaması;

-Afet ve acil durumlarda çalışma grupları arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği;

-Afet ve acil durumlarda elde edilen tecrübe paylaşımının ve raporlamanın yeterli olmaması;