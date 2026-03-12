FİNANS

Yüksekova’da APP plaka mesaisi: İşlemler 10 dakikada tamamlanıyor

Hakkari’de "APP" plakalara yönelik düzenleme kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların talepleri 10 dakikada tamamlanıyor. Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde plakalarını yenilemek isteyen araç sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde plakalarını yenilemek isteyen araç sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Standartlara uygun plaka basımı için başvuruları alan oda yetkilileri, işlemlerin hızlı ilerlemesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Oda Başkanı Selami Durna, APP plakaların kalın karakterli, odaya ait özel mühürlü ve belirli güvenlik kriterlerine sahip olmadığını belirtti. 2020 yılından itibaren plakaların QR kod, "TR" ibaresi ve hologramlı Türkiye bayrağıyla güncellendiğini hatırlatan Durna, "Her oda kendi mührü ve koduyla basım yapıyor. Bu sayede plakanın hangi oda tarafından basıldığı kolayca tespit edilebiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 300 plaka basımı gerçekleştirdik. Federasyon kaynaklı stok kısıtlamasına rağmen bugün gelen 100 plakayı 4 saat içinde teslim ettik" dedi.

Yeni düzenleme için son tarihin 1 Nisan olduğunu vurgulayan Durna, sadece Yüksekova’dan değil; Van, Başkale ve Hakkari genelinden de yoğun talep aldıklarını ifade etti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlemlerin 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Durna, sürücüleri işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

