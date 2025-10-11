FİNANS

Yunan oyuncu o ilde vergide ikinci oldu! Listede sürpriz isimler var

Tarım ve Sanayi konusunda önemli kentlerden bir tanesi olan Sivas'ta 2024 yılı vergi rekortmenleri listesi açıklandı. Sivasspor'un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis, birçok iş insanını geride bırakıp listede ikinci sıraya yerleşti. Konya'daki listede de dikkat çeken isimler yer aldı.

Hande Dağ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Açıklanan isimler gündem oldu. Bolu Defterdarlığı'nın 2024 yılı il geneli vergi rekortmenlerini açıkladığı listenin zirvesindeki ismin 2 milyon TL vergi beyanıyla Youtube yayıncısı ve içerik üreticisi Burcu Atik olması çok konuşulmuştu. Son olarak Sivas'tan gelen haber de dikkat çekti.

YUNAN OYUNCU İKİNCİ OLDU

Sivas Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan listeye göre; Sanayi ve İmalat Projelerine Yönelik Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetleri üzerine hizmet veren Süleyman Erdemir ilk sırada yer aldı. Erdemir 2024 yılı içerisinde 15 milyon 476 bin lira vergi ödedi.

Sivas 2024 gelir vergisi rekortmenleri listesinin ikinci sırasında yer alan isim ise dikkat çekti. Kentte en çok vergi beyan eden ikinci isim Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis oldu. Charisis, 2024 yılı içerisinde ödediği 7 milyon 650 bin liralık vergi beyan etti.

KONYA’DA DA LİSTEYE ÇOK SAYIDA FUTBOLCU GİRDİ

Konya’da da listenin en dikkat çekici mükellefi birçok iş insanını geride bırakan Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya oldu.Futbolcu, 12 milyon 567 bin TL vergi ödeyerek listede 12. oldu.

Konyaspor oyuncusu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin lira vergiyle listenin 27. sırasına yerleşti. Savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada yer aldı.

