FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzde 18 zam kararı meclisten geçti: İzmir'de suya zam!

Yüzde 18 zam kararı meclisten geçti: İzmir'de suya zam!

01.12.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de suya zam geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 18 zam yapılması kararını aldı.

Yüzde 18 zam kararı meclisten geçti: İzmir'de suya zam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan sekizinci meclis oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde gerçekleşti. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki toplantıda, belediyeye ait İZSU Genel Müdürlüğünün genel kurulu gerçekleştirildi.

2022'NİN İLK AYINDA YÜZDE 8, İKİNCİ 6 AYINDA YÜZDE 15 ZAM

İZSU’nun 2022 mali yılı gelir ve gider bütçesi ile performans programı görüşülürken, su zammı da meclisten geçti. Buna göre, İzmir’de suya 2022 yılının ilk ayında yüzde 18, ikinci altı ayında yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.

Katı atık ve bertaraf ücretlerinin su faturası ile birlikte tahakkuk ve tahsilatı uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kaldırılması konulu önergenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesi de kabul edildi.

İZSU’nun 2022 gelir bütçesi 3 milyar 178 milyon 961 bin TL, gider bütçesi ise 3 milyar 800 milyon olarak açıklandı. AK Parti ve MHP’nin ret oyu kullandığı 2022 mali yılı bütçesi ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi. MHP’li meclis üyesi Hakan Şimşek ise mali yılı bütçe ve performans programına olumlu oy kullandı.

&quot;Maliyet artışları devam ederse simit 5 lira olacak&quot;"Maliyet artışları devam ederse simit 5 lira olacak"

YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküp, 14-20 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak planlandı. Konutlarda 0-10 metreküp arası suyun metreküpü 6.41 TL'den 7.56 TL’ye yükselirken 11-20 arası metreküp fiyatı 6.92’den 9 TL’ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 14.27 TL’den 16.84TL’ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 16.35 TL’den 19.29 TL’ye yükseldi.

"MİLLETİMİZE İÇİLEBİLİR SU VERİYORUZ"

3 milyar 800 TL olarak açıklanan 2022 mali yılı bütçenin yüzde 47’sinin yatırımlara ayrıldığını belirten Başkan Soyer, “İzmir’in musluklarından akan su 11 metropol ilçede yüzde 100 içilebilir, 19 ilçemizde yüzde 95 içilebilir seviyede. Milletimize içilebilir su veriyoruz. Bununla da iftihar edebiliriz” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
PARTNER 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi
Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücrette kritik gün!
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Dolar 14,05 seviyesini gördü

Dolar 14,05 seviyesini gördü

25 bin TL maaşla işçi aranıyor! İşte başvuru şartları...

25 bin TL maaşla işçi aranıyor! İşte başvuru şartları...

BDDK'den bankalara 'kripto para' uyarısı

BDDK'den bankalara 'kripto para' uyarısı

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.