Yüzde 200 zam geldi! İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı

İBB Meclisi bugün toplanarak yeni yılda uygulanacak zam kararlarını görüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisince belirlenen tarifeye göre, kentteki boş mezar yeri ücretleri, bulunduğu gruba göre 10 bin 728 lira ile 334 bin 896 lira arasında değişiyor.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda 2026 yılındaki mezarlık ücret ve hizmet bedelleri görüşüldü. Bu kapsamda, Meclis tarafından 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretleri belirlendi.

ÜCRETSİZ VERİLEMEY DEVAM EDECEK

Tarifeye göre, gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz verilmeye devam edecek.

Tabutlu defin ücretinin 1184 liradan yüzde 100 zamla 2 bin 368 liraya, briket lahit 3 bin 700 liradan 7 bin 400 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 5 bin 968 liradan 11 bin 936 liraya, tek katlı lahit mezar 9 bin 240 liradan 18 bin 480 liraya, çift katlı lahit mezar 12 bin 340 liradan 24 bin 680 liraya yükseldi.

EN PAHALISI 334 BİN 986 TL

Mezarlık yeri bedelleri ise gruplara göre değişim gösterdi.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 17 bin 904 lira olan yer bedeli yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya çıktı.

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedeli 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseldi.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 3 bin 248 lira olan yer bedeli 6 bin 496 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 384 liradan 44 bin 768 liraya, boş mezar yeri bedeli 44 bin 788 liradan 89 bin 536 liraya çıktı. 3 bin 248 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 6 bin 496 lira oldu.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci ve Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 14 bin 928 liradan 22 bin 392 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 7 bin 456 liradan 11 bin 184 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 128 liradan 192 liraya çıktı.

Daha önce köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'nın içinde bulunduğu dördüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 7 bin 152 liradan 10 bin 728 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 3 bin 584 liradan 5 bin 376 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 128 liradan 192 liraya çıkarıldı.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 1360 liradan 2 bin 720 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 14 bin 336 liradan 28 bin 672 liraya, boş mezar yeri 23 bin 280 liradan 46 bin 560 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 544 liradan 1088 liraya yükseldi.

Çeşme su kullanım bedeli ise 61 bin 600 liradan yüzde 710,90 zamla 500 bin lira oldu.

11 Aralık 2025
11 Aralık 2025

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

