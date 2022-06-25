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Yüzde 67'lik şeker zammının ardından ilk açıklama: 'Zaruri bir ihtiyacı karşılamakla birlikte...'

25.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkşeker'in şeker fiyatlarına yüzde 67 zam yapıldığını duyurmasının ardından PANKOBİRLİK'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Yapılan düzenlemenin, zaruri bir ihtiyacı karşılamakla birlikte şeker üretiminin de devam edebilmesi için üreticilere fırsat verilmesini sağlayacağı kanaatindeyiz. Mevcut market satış fiyatlarına yansıyacağını düşünmemekteyiz" denildi.

Yüzde 67'lik şeker zammının ardından ilk açıklama: 'Zaruri bir ihtiyacı karşılamakla birlikte...'

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK), Türkşeker'in açıkladığı "şekerin fabrika çıkış fiyatlarında yaptığı düzenleme" ile ilgili açıklama yaptı. PANKOBİRLİK, Türkşeker'in şekerin fabrika çıkış fiyatlarında yaptığı düzenlemeye ilişkin açıklamasında, "Uzun süredir baskılanan şeker fiyatında, Türkşeker tarafından fabrika çıkış fiyatlarında yapılan düzenlemenin, zaruri bir ihtiyacı karşılamakla birlikte şeker üretiminin de devam edebilmesi için üreticilere fırsat verilmesini sağlayacağı kanaatindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

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"MARKET FİYATLARINA YANSIYACAĞINI DÜŞÜNMEMEKTEYİZ"

Fiyat düzenlemesi ile Türkşeker'in, maliyetinin altında fiyatla tüketicinin ihtiyacına cevap verilmeye çalışılan şekeri, maliyetine yakın bir duruma getirdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Yok böyle zam' diyerek isyan ettiler: 27 Haziran’dan itibaren şeker fiyatlarında yüzde 67'lik artış!'Yok böyle zam' diyerek isyan ettiler: 27 Haziran’dan itibaren şeker fiyatlarında yüzde 67'lik artış!

"Bu düzenlemenin mevcut market satış fiyatlarına yansıyacağını düşünmemekteyiz. Maliyet altı satış fiyatlaması devam etmiş olsaydı, pancar üreticisinin de ilerde büyük sıkıntılar ile karşılaşacağı gerçeğinin karşımıza çıkması muhtemeldir. Böylelikle pancar üreticisinin karşılığını alamayacağı kanaatini benimseyeceği ve pancar üretiminin beklenenin altında olabilmesi ile arz-talep dikkate alındığında şeker fiyatının daha da yüksek rakamlara ulaşması beklenebilirdi. Bu yüzden şekere zaruri bir düzenleme yapılması hem üreticinin hem de sektörün tüm paydaşlarının geniş anlamda düşünüldüğünde ülke ekonomisine ve halkın talebiyle arzına daha fazla fayda sağlaması beklenmektedir."

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TÜRKŞEKER'DEN YÜZDE 67'LİK ZAM

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 37-67 oranlarında zam yaptığını duyurdu. Türkşeker, 27 Haziran itibariyle bazı discount marketler ve Tarım Kredi için 390 TL'den verdiği 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL'ye çıkardı. Türkşeker, diğer müşterileri için ise yine 50 kilogramlık şeker çuval fiyatını 500 TL'den 750 TL'ye yükselterek yüzde 36,4 zam yaptı.


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