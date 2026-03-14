‘Yüzde 98’i tamamlandı’ Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 1,5 saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, İstanbul Başakşehir’de bulunan Halkalı-Ispartakule Demir Yolu Hattı Şantiyesi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AYGM’de çalışan işçi ve mühendisler ve çok sayıda davetli katıldı.

YENİ HIZLI TRENİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Uraloğlu, çalışma arkadaşlarının Ramazan’ını kutlayarak başladığı konuşmasında, şu cümleleri kurdu:

"Bizler, Ulaştırma Bakanlığı olarak yalnızca, yollar, köprüler, tüneller, demiryolu hattı ya da havalimanı inşa etmiyoruz. Aynı zamanda geleceğin güçlü Türkiye’sini, Türkiye Yüzyılını inşa eden yenilikçi ve vizyoner projeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Sizlerin çalışmaları ile yükselen, Halkalı-Ispartakule demiryolu hattımıza da bu vizyonu en önemli göstergeleri projelerinden bir tanesidir. Halkalı-Kapıkule metro hattı, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8.4 km’lik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 ayrı etaptan oluşmaktadır. Tüm etapların tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8 buçuk saatten 3 buçuk saate düşürmeyi planlıyoruz. Hattımız tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Halkalı-Ispartakule etabında 6,4 kilometre çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet aç-kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere 8.4 kilometre uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerimize devam ediyoruz. Geçen yıl Şubat ayı içerisinde TBM-2 Tüneli’ndeki çalışmaları tamamlayarak ışık görme törenini beraber gerçekleştirmiştik"



YÜZDE 98’İ TAMAMLANDI

Tamamlanan çalışmalara da değinen Bakan Uraloğlu, şu sözleri sarf etti:

"Hat-1 ve Hat-2 tünellerinde TBM kazılarını tamamladık. TBM çıkış portal yapısında kazı devam etmektedir. Tamamlanan kazı miktarı yüzde 98 civarındadır. Çıkış portal, sağ ve sol şev bölgelerinde zemin çivi imalatları ile bin 751 adet plastik kazık imalatlarını tamamladık. Ispartakule kesimi Aç-Kapa temel beton imalatlarını bitirdik. Şaft kesiminde kazı çalışmalarını tamamladık. NATM bağlantı tünelleri kalıcı kaplama imalatlarını gerçekleştirdik. Sinyalizasyon sistemi kapsamında, tüm ana bileşenlerin onay süreçleri tamamladık. Sistemin fabrika kabul testlerine yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. Elektromekanik sistemlerin sertifikasyon süreçlerinde de kontrol kumanda ile ilgili dokümantasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Halkalı-Ispartakule Hattı’mızda sene sonuna kadar yapım çalışmalarını bitirip sene başında test çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzdeki sene içerisinde bu kesimi açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı’na entegre edeceğiz. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı’nın önemli bir yönü de, söz konusu hattımız ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi Marmaray’ın doğal uzantısı olarak İstanbul’un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak. Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Açtığımız tüneller sayesinde Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ve Bahçeşehir’deki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek"



“189 KİLOMEYREYİ İSTANBULLUMUZUN HİZMETİNE SUNACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu ayrıca, İstanbul trafiğinde raylı sistem kullanımının konforuna da değinerek, "Sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkum olan İstanbulluların, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuğuna devam edebilecek. Yine, önümüzdeki birkaç aylık süreç içinde Halkalı-Arnavutköy kesiminin tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile Halkalı ile Gayrettepe İstasyonları arasında seyahat eden yolcularımız seyahatlerini 57 dakikada tamamlayabilecek. İstanbul’un raylı sistem ağı daha da bütünleşecek. Bu yaptığımız imalatları İstanbul’un trafiğini nefes aldıracak. Bu doğrultuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İstanbul trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolu, raylı sistem ağlarını biraz daha genişletmektir, hedef olması gereken bin kilometredir. İstanbul’da hedef, 600 kilometre daha yaklaşık raylı sistem ağına ihtiyacı olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete sunduk ama bizim için durmak yok. Şu anda İstanbul’da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’mızı Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlık olarak üstlendik. Yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık. Bu projemizle İstanbul’a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandırarak toplam, 27 kilometrelik hattı bitirmiş olacağız. İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 189 kilometreyi bakanlık olarak İstanbullumuzun hizmetine sunmuş olacağız" dedi.



33 MİLYON YOLCU 30 MİLYON TON YÜK

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek olan hızlı tren hattının önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını belirterek, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Sadece ülkemiz için değil, uluslararası taşımlar için kıymetli olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek olan bizim hızlı tren hattımızı da önümüzdeki aylar içerisinde ihalesini yapmış olacağız. Bu hattımız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmekle beraber, Gebze’den başlayarak, Sabiha Gökçen Havalimanı, köprü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden devam eden 125 kilometrelik hat. 6,75 milyar dolarlık bir hattan bahsediyoruz. Dünya Bankası liderliğinde Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere 6 prestijli finans kuruluşunun burayı finanse ettiğini söylemek isterim. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ile 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacak. Asya ile Avrupa Demiryolu taşımacılığında da yeni bir çağ açmış olacağız. Sizler, bu hatları döşerken sadece beton, ray döşemiyorsunuz. İstanbul’un geleceğini, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bir medeniyet projesini, eserini de hayata geçiriyorsunuz"

Kaynak: İHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır