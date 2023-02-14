Yüzlerce şikayet var! 3 bin olan 5, 5 bin olan 10 bin TL oldu… Oda başkanından ‘vicdanlı olun’ tepkisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yakın bir konumdaki Mersin’de depremzedeler, kendileri için tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Kamu kurumları, belediyeler ve STK'lar tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, bazı ev sahipleri ise fırsatçılık yapmaya başladı. Kent merkezindeki Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bazı ev kiraları 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise ev sahipleri yıllık peşin olarak ilan vermeye başladı.

ŞİKAYETLER ARTTI

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, fahiş fiyat artışı yapan ev sahiplerini vicdanlı davranmaya davet etti. Son günlerde yoğun şikayet aldıklarını kaydeden Canpolat, "Şu an kentimizde kanayan bir yara. 2-3 gündür yüzlerce şikayet alıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde yaralarını saran bir toplumuz. Ama biz bu depremden sonra şunu gördük; ev sahiplerimiz kiralarını düşürecekleri yerde tam bir fırsatçılık yaparak aylık 3 bin olan kiralar 5 bin, 5 bin olan kiraları 10 bine yükseltiyorlar. Erdemli bölgemizde aylık 20 bin liraya kiralık dairler var. Ev sahipleri lütfen empati kurun, vicdanlı olun. Bu insanlar depremden, enkazın altından çıkıp geldiler. Orada ölmeyen insanları burada yüksek kiralar altında mı öldüreceğiz? Lütfen vicdanlı davranalım" dedi.

“İHBARDA BULUNUN”

Yüksek kira ile karşılaşan vatandaşların ihbarda bulunmalarını isteyen Canpolat, "Depremzede vatandaşlarımız, yüksek fiyatlarla karşılaştıklarında odamıza, Ticaret İl Müdürlüğü’ne, esnaf odasına ulaşsınlar. Biz gereği neyse yapalım. Mersin'de geçtiğimiz yıllarda ciddi anlamda konut stokumuz vardı ancak Rus ve Ukraynalı vatandaşların bölgeye gelişi ile stoklarımız azaldı. Şu an kafa kafaya gidiyor."



