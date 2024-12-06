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Zam fırsatçılarına bir ayda 19 milyon 616 bin 776 lira ceza! Asgari ücret zammını beklemeden işletmelerin fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.12.2024 13:11
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Yeni yılla beraber gelecek asgari ücret zammından önce bazı işletmeler bu fiyat artışını fırsat bildi, ürünlerin fiyatlarını yükseltmedi adeta uçurdu. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Asgari ücret henüz zamlanmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimler artırıldı. Kasım ayında yapılan denetimlerde 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulandı. Yılın 11 ayında fahiş fiyatla ilgili yapılan denetimlerde toplamda 4 milyar 758 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Zam fırsatçılarına bir ayda 19 milyon 616 bin 776 lira ceza! Asgari ücret zammını beklemeden işletmelerin fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi

Asgari ücret Türkiye'nin odak konusu oldu. Yeni yıla sayılı gün kala asgari ücrete gelecek zamla beraber işletmeler de fiyat artışına gitmeye başladı. Henüz asgari ücret zammı belli değilken işletmelerin fırsatçılık yapmaması için önlemler alınmaya başlandı.

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Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammını fırsat bilerek fiyat artışlarına giden kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan fiyatlama yapan işletmeleri denetleyerek, fiyat listelerini kontrol ediyor. Bu kapsamda sadece kasım ayında reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 19 milyar 616 milyon 776 lira idari para cezası kesildi. Yılın 11 ayında ise toplam 224 milyon lira para cezası uygulandı.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yılın 11 ayında gerçekleştirilen denetimlerde 197 bin 883 firmaya toplamda 4 milyar 758 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetleri dahil 205 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı fiillerde bulunan 71 gerçek ve tüzel kişiye 76,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Emlak ve kuyum sektöründe 1008 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 663 gerçek ve tüzel kişiye 69 milyon lira ceza uygulandı. Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyatla ilgili toplamda 65 bin 957 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve bin 519 gerçek ve tüzel kişiye 362,1 milyon lira idari para cezası kesildi.

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GÜVENSİZLİK ORANI YÜZDE 1,7'YE DÜŞTÜ

Tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ise 11 ayda 7 bin 725 gerçek ve tüzel kişi denetlendi, 355 gerçek ve tüzel kişiye 35 milyon lira idari para cezası uygulandı. 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesiyle yapılan bu denetimler sonucunda bu ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı, bu yıl yüzde 1,7'ye düşürüldü.

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MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE 257,4 MİLYON LİRA CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından da ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil satış sözleşmelerindeki aykırılıklara ilişkin denetimlerde de 3 milyar 954 milyon lira para cezası uygulandı. Sadece mesafeli satış sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle 257,4 milyon lira ceza uygulandı.

15 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ

Bakanlık tarafından tüketicinin korunması amacıyla yapılan denetimlerde en çok cezanın uygulandığı kent İstanbul oldu. İstanbul'da aykırı bulunan fiiller nedeniyle 240,6 milyon lira ceza uygulandı. Antalya ise denetlenen ürün sayısı bakımından 4 milyon 757 bin 89 ürün ile ilk sırada yer aldı. Toplamda ise Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 2024 yılında toplamda 334 bin 407 firmada, 15 milyon 50 bin 390 adet ürün denetlendi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere, haksız fiyat artışları, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele ederek tüketicilerimizin menfaatlerini koruyarak iç piyasa dengesini de korumayı öncelikli hedefimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaktan çekinmeyerek, gerekli görüldüğünde müeyyidelerimizi genişleterek mücadelemize devam edeceğiz" denildi.

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(DHA)

2024 asgari ücreti ne kadardı? Brüt​ ve net oranları 2024 asgari ücreti ne kadardı? Brüt​ ve net oranları
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İşletme Ticaret Bakanlığı fırsat
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