Zam hesabında herkesin gözünden kaçtı! 4.400 gün daha fazla çalışıp aynı maaşı alabilirsiniz...

Asgari ücret kadar emekli zammı da gündemde, emekliler yeni yılda ceplerine girecek zamlı maaşı beklerken aynı zamanda da hesap kitap yapmaya da devam ediyor. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı 7.5000 TL! Bu rakamın 10 bin TL seviyesine çıkması bekleniyordu, SGK uzmanı Özgür Erdursun, 11 bin TL seviyesinin de üstüne çıkılmasının gündemde olduğunu söyledi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan canlı yayında çarpıcı açıklamalar geldi! Sözcü TV yayınına katılan Erdursun, seyyanen zammın olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

EMEKLİLER DİKKAT! UZMAN İSİM DUYURDU: SEYYANEN ZAM...

'Hükümet emeklisine seyyanen zam yapmak isterse yapabilir. Emekli aylıklarının güncellenmesi için seyyanen zam yüzde yüz bir ihtiyaç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %38'lik bir artış yapılacak devlet memurlarına da %48, refah payıyla birlikte yüzde 50'lik bir artış olabilir.

Bir seyyanen zam yapılmalı ki maaşlar bir güncellensin, önümüzdeki sene gerçek enflasyon açıklanırsa biz Türkiye'de bir daha kök aylık meselesini konuşmuyoruz. En düşük emekli maaşı 10 bin TL, 11 bin TL'ye çıkarırlarsa bu bir işe yaramaz. En düşük emekli aylığını da bence 11 bin 250 TL yapacaklar.

3600 GÜNLE 8000 GÜN ÇALIŞAN AYNI MAAŞI MI ALACAK?

Bu da yine asgari ücretle olduğu gibi büyük bir soruna yol açacak. 3600 günle 8000 bin gün çalışan iki kişinin maaşı da aynı olacak. Olması gereken ise seyyanen bir zamdır! Oransal bir artışın çok büyük önemi yok. Enflasyon yüzde 38 deseler biz yüzde 50 veriyoruz deseler yine olmaz, seyyanen artış yapılmadan sonra oranların artık bir önemi yok.

'EĞER BÖYLE BİR GÜNCELLEME OLURSA 8 MİLYONA ÇIKABİLİR...'

6 milyon kişi 7.500 TL alıyor, 11 bin 250'ye çıkarırlarsa bu rakamı alan emeklilerin sayısı 8 milyona çıkar. En düşük maaş alan emeklilerin sayısını arttırıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Bütün emekli maaşları neredeyse eşitlenmiş olacak.

En düşük evin kirası bugün 10 bin TL! eySenelerce çalışıyorsunuz devlete prim ödüyorsunuz size bir emekli aylığı veriliyor ve bu emekli aylığıyla kiranızı bile ödeyemiyorsunuz. Yeme içme zaten bunun içinde yok.'







