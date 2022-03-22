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Zam için bu kez de Ramazan'ı bahane ettiler! İşte o fiyatlar ve artış oranları...

22.03.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırsatçıların bu seferki bahanesi Ramazan oldu. Ramazan öncesi zam yapanlara fırsat vermemek için vatandaşlara da bazı görevler düştüğü konusunda uyarılar yapılırken Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, “Bir paket makarna ihtiyacınıza karşılık 10 paket alırsanız, bunu aynı anda 100 kişi yaparsa o ürüne zam gelecekmiş ya da ürün kalmamış gibi algı oluşuyor” dedi.

Zam için bu kez de Ramazan'ı bahane ettiler! İşte o fiyatlar ve artış oranları...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda fiyatları yükselişi gündemde. Vatandaşlar fahiş fiyat ve stokçuluk yapan marketlerle başa çıkmaya çalışırken bir kötü haber de Et ve Süt Kurumu’ndan geldi. Etin fiyatına yüzde 48 zam yapıldı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. Ramazan ayının yaklaşmasına kısa bir süre kala yapılan zam serbest piyasada da et fiyatlarını daha da yukarı çekeceği belirtiliyor.

Ancak iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez ürünleri olan et ile hububat, bakliyat ve kahvaltılık gibi temel gıda ürünlerine Ramazan öncesi zam yapanlara fırsat vermemek için vatandaşlara da bazı görevler düştüğü konusunda derneklerden uyarı üstüne uyarı yapıldı.

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Fırsatçıların ekmeğine yağ sürmemek için tüketicilerin bilinçli davranması gerekiyor. Yenişafak’ta yer alan haberde, vatandaşların Ramazan ayında daha fazla gıda alışveriş yaptığını bilen spekülatörlerin, bu durumu fırsata çevirmek için pusuda beklediğini belirten Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, ihtiyaç fazlası ürün almanın gıda spekülatörlerinin işini kolaylaştırdığını söyledi.

İHTİYACIMIZ KADARINI ALALIM

Ramazan ve Bayram gibi özel zamanlarda gıdaya yüklenmenin ve stok yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Koçal, bir ürünün ihtiyaçtan fazla alınmasının tüketicinin ekonomisine zarar verdiğini kaydetti. Koçal, “Bunlar piyasada fiyatların spekülatif artışlara da neden oluyor. Örneğin, bir paket makarna ihtiyacınıza karşılık 10 paket alırsanız ve bunu 100 kişi bir anda yaparsa o ürüne fiyat artışı gelecekmiş ya da ürün kalmamış gibi bir algı oluşturuyor. İhtiyaç kadar gıda almak gerekiyor” dedi.

BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "İnsanlar şu an pusuya yattı neye zam gelecek? Nerde kıtlık olacak? hemen gidip alayım derdine düştü" diyerek, vatandaşlara panik yapmamaları konusunda çağrıda bulundu. Şahin, "Bu tuzağa düşmekten spekülasyona alet olmaktansa bilinçli bir toplum olarak ihtiyacımız kadarını almayı öğrenebilirsek bu işler çözülür” diye konuştu.

Özellikle Ramazan ayında israfın en aza inmesi gerekirken bu dönemde daha çok arttığına dikkat çeken Şahin, “Sakın Ramazan'da gündüz oruçluyken ya da normal zamanlarda açken alışverişe çıkmayın. Bize zamlarla ilgili vatandaşlardan şikâyet gelmeye başladı. Biz de diyoruz ki o zaman dolaplarınıza bakın elinizde size bir ay kadar yetecek yiyecek var. Marketlerde fiyatları aşağı çekmek zorunda kalacak. Talep artınca da fiyat artıyor" tavsiyesinde bulundu.

ZAMLAR RAMAZAN ALIŞVERİŞİNİ DE VURDU

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Gıdaya art arda gelen zamlar, ramazan alışverişini de vurdu. Ramazan ayı öncesi Eminönü'nde iğne atılsa yere düşmezdi. Dar ve orta gelirli vatandaşların en çok alışveriş yaptığı Eminönü çarşısı bu yıl sakin. Vatandaş fiyatların yüksek olmasından yakınırken, poşetler bu sene boş kaldı. Kilo ile alışveriş yapanların çoğu ise bu yıl gramaj usulüne döndü.

Ramazanla özdeşleşmiş güllaca 2021 yılına kıyasla yüzde 50, hurmaya da yüzde 86 zam geldi. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi ürünlerde ortalama yüzde 10, kahvaltılıklarda yüzde 50, toz şeker, un gibi ürünlerde ise yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandığı gözlemlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Ramazan
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