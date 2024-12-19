Zam için sonuç beklerken, rakam bile konuşulmadı! Komisyona tepkiler büyüyor... Herkes Oğuzhan Alpdoğan'ın asgari ücret skecini paylaşıyor

Asgari ücret zammı yine belli olmadı. Üçüncü kez bugün toplanan Asgari Ücret Komisyonu'nda herhangi bir rakam konuşulmadı. En azından işçi ve işveren tarafının talepleri ve beklentileri doğrultusunda bugün rakamların masaya gelmesi bekleniyordu.

3. TOPLANTIDA DA RAKAM KONUŞULMADI

2025 asgari ücret zammını belirlemek için gerçekleştirilen Asgari Ücret Komisyonu'nun 3. toplantısında da bir rakamın bile henüz masaya gelmemiş olması, milyonlarca çalışanın tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN VİDEO

Sosyal medyada Asgari Ücret Komisyonu'na tepkiler yükselirken fenomen ismin paylaştığı video ise yeniden gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NU Tİ'YE ALDI

Sosyal medyanın en dikkat çeken içerik üreticilerinden Oğuzhan Alpdoğan, paylaştığı videoyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu adeta ti'ye aldı.

Alpdoğan, komisyonun asgari ücret için yaptığı toplantıları esprili bir şekilde eleştirdi. Alpdoğan'ın skeçteki "Konuşuruz be! Daha bir yere kaçmıyoruz ya sonuçta. YIlbaşına daha kaç gün var" ifadeleri tebessüm ettirdi.

Söz konusu videoda asgari ücret için 30 bin TL tahminine de gönderme yapan fenomen ismin gönderisi kısa sürede viral oldu.

HERKES ONU PAYLAŞIYOR

Bugün gerçekleşen 3. toplantıda da hiçbir rakamın konuşulmaması sonrası, sosyal medyada herkes Alpdoğan'ın 'asgari ücret' skecini paylaşıyor.

Asgari ücret komisyon toplantısı pic.twitter.com/nLBo98MCbQ — Oğuzhan Alpdoğan (@oguzhanalpdoan) December 16, 2024

Söz konusu, video 3,5 milyondan fazla izlendi.