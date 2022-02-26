Zamdan vazgeçildi! 'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkisiyle petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam yapılmıştı. Ancak bu şimdi de enerji piyasasından indirim açıklaması geldi. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim yapılacağı iddia edildi.

Tüm dünyada enerji fiyatlarının 10 kat arttığı ortamda, sırf geçen yıl ÖTV almayarak vatandaşa akaryakıtta 65 milyar liralık destekte bulunulurken, yine yapılan çalışmalarla vatandaşın bütçesine destek olunmaya devam ediliyor.

MOTORİNE 96, BENZİNE 81 KURUŞ İNDİRİM

Rusya'nın tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansırken, bu kez indirim açıklaması geldi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberinde, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81kuruş indirim geleceği ifade edildi. Motorindeki indirimin tamamı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek.

Dün yapılan zam ile Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

