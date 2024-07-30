Zamlı emekli maaşı için gözler Resmi Gazete'de: Emekli kök maaşı 12.500 TL'nin altında olanlar dikkat! Emekliye fark ödemesini SGK uzmanı hesapladı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam aldı. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ek yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu. Zamma rağmen maaşı 8 bin TL altında olanların sıfır zam tehlikesinden kurtuldu.

HESAPLARA YATACAK EMEKLİ EK ZAM NASIL HESAPLANIYOR?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz en düşük emekli maaşına yapılan düzenleme ve maaş farklarıyla ilgili TGRT'ye konuştu. Yılmaz, “Yaklaşık olarak 3 milyon 780 bin kişiyi etkileyen özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklisini etkileyen bir düzenleme yapılıyor. Buradaki düzenleme doğrultusunda emekliler çok basit bir hesaplama yöntemiyle hesaplarını yapabilecek. Siz eğer temmuz ayında yani şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle emekli maaşınız 10 bin TL yattı ise ağustos ayına ek ödeme ya da ağustos maaşlarına ilave şekilde yatırılacaktır” diye konuştu.

"Eğer temmuzda 10 bin liraya yattıysa 2 bin 500 liralık bir fark daha yatırılacak artı 12 bin 500 TL bundan sonrasında alınacağı için 15 bin TL yatırılacak" ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Size temmuz maaşınız 11 bin TL olarak yatırıldıysa 12 bin 500 liradan çıkardığınız zaman bin 500 liralık bir fark kalıyor. 12 bin 500 TL'de ağustos ayının maaşının eklentisi olduğu takdirde 14 bin TL oluyor.”

EMEKLİYE EK ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

“Bu şekilde temmuz ayı ile ilgili geçerli olmak üzere 12.500 liradan banka hesabınıza düşen rakamı çıkardığınız zaman orada bir fark oluşuyor. Bu farkla bundan sonra da 12.500 TL ödeneceği için onu da topladığınız zaman sadece ağustos ayına özgü olaraktan bir ek ödeme yapılacak.

Yine altını çizmek istiyorum. Tüm emekler için değil 10.000 TL alan ve bununla ilgili bir çalışma olduğu için 12.500 TL yükseltildiğinden dolayı sadece 12.500 TL altında kalanlarla ilgili bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.”