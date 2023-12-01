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ZAMLI İPHONE FİYATLARI 2023: Apple iPhone, MacBook, iPad ve airpods ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi

01.12.2023 16:48 | Son Güncelleme:
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Zamlı iPhone fiyatları merak ediliyor. Son dakika zam kararı alan Apple, iPhone’lar başta olmak üzere, Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Bu gelişmenin ardından zamlı iPhone, MacBook, iPad ve airpods gibi ürünlerin fiyatları araştırılmaya başladı. Peki, iPhone'lara ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

ZAMLI İPHONE FİYATLARI 2023: Apple iPhone, MacBook, iPad ve airpods ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi

iPhone fiyatları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı fiyatların Apple’ın online mağazasına yansıtıldığı görüldü. Apple'ın sattığı en pahalı iPhone'un fiyatı 99.999 TL oldu. İşte Apple ürünlerine gelen zam sonrası güncel fiyat listesi.

iPHONE 15'İN ESKİ VE YENİ FİYATLARI

iPhone 15 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 49.999 TL / yeni fiyatı: 53.999 TL
iPhone 15 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 53.999 TL / yeni fiyatı: 58.499 TL
iPhone 15 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 61.999 TL / yeni fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15: Apple yeni cihazlarını tanıttı

iPhone 15 Plus 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 56.999 TL / yeni fiyatı: 61.999 TL
iPhone 15 Plus 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 60.999 TL / yeni fiyatı: 66.499 TL
iPhone 15 Plus 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.999 TL

iPHONE 15 PRO VE iPHONE 15 PRO MAX: İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLARI

iPhone 15 Pro 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 64.999 TL / yeni fiyatı: 69.999 TL
iPhone 15 Pro 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.499 TL
iPhone 15 Pro 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 76.999 TL / yeni fiyatı: 82.999 TL
iPhone 15 Pro 1 TB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 84.999 TL / yeni fiyatı: 91.499 TL

apple

iPhone 15 Pro Max 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 76.999 TL / yeni fiyatı: 82.999 TL
iPhone 15 Pro Max 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 84.999 TL / yeni fiyatı: 91.499 TL
iPhone 15 Pro Max 1 TB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 92.999 TL / yeni fiyatı: 99.999 TL

EN PAHALI iPHONE

Buna göre Apple'ın halihazırda online mağazası üzerinden sattığı en pahalı iPhone, 99.999 TL'lik fiyatıyla iPhone 15 Pro Max 1 TB oldu.

DİĞER iPHONE'LARIN FİYATLARI

iPhone 14 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 43.999 TL / yeni fiyatı: 47.499 TL
iPhone 14 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 47.999 TL / yeni fiyatı: 51.999 TL
iPhone 14 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 55.999 TL / yeni fiyatı: 60.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 49.999 TL / yeni fiyatı: 53.999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 53.999 TL / yeni fiyatı: 58.499 TL
iPhone 14 Plus 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 61.999 TL / yeni fiyatı: 66.999 TL

apple

iPhone 13 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 36.999 TL / yeni fiyatı: 39.999 TL
iPhone 13 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 40.999 TL / yeni fiyatı: 44.499 TL
iPhone 13 512 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 48.999 TL / yeni fiyatı: 52.999 TL

iPhone SE 64 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 24.999 TL / yeni fiyatı: 26.999 TL
iPhone SE 128 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 26.999 TL / yeni fiyatı: 28.999 TL
iPhone SE 256 GB - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 30.999 TL / yeni fiyatı: 33.499 TL

YENİ APPLE WATCH'LARIN FİYATLARI

Zam sonrasında Apple Watch Series 9 da dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerinin de fiyatının yükseldiği görüldü. Buna göre, Apple Watch Series 9'un fiyatı 16.299 TL’ye, Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 42.999 TL'ye çıktı.

Apple Watch SE modeli ise artık sitede 10.299 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

watch

AIRPODS FİYATLARI

AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C) - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 7.829 TL / yeni fiyatı: 8.649 TL
AirPods (2. nesil) - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 4.372 TL / yeni fiyatı: 4.849 TL
AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 5.694 TL / yeni fiyatı: 6.299 TL
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 6.101 TL / yeni fiyatı: 6.749 TL
AirPods Max - eski fiyatı (30 Ekim 2023): 20.846 TL / yeni fiyatı: 22.999 TL

airpods

iPAD FİYATLARI

iPad Pro (11 inç ekran) - eski başlangıç fiyatı (30 Ekim 2023): 28.982 TL / yeni başlangıç fiyatı: 31.999 TL
iPad Pro (12.9 inç ekran) - eski başlangıç fiyatı (30 Ekim 2023): 40.677 TL / yeni başlangıç fiyatı: 44.999 TL

Apple-Pencil-iPad-10th-gen-Goodnotes-6

iPad Air 64 GB - eski başlangıç fiyatı (30 Ekim 2023): 21.355 TL / yeni başlangıç fiyatı: 23.499 TL
iPad 10. nesil - eski başlangıç fiyatı (30 Ekim 2023): 16.270 TL / yeni başlangıç fiyatı: 17.999 TL
iPad 9. nesil - eski başlangıç fiyatı (30 Ekim 2023): 11.999 TL / yeni başlangıç fiyatı: 13.299 TL
iPad mini - eski başlangıç fiyatı (30 Ekim 2023): 18.609 TL / yeni başlangıç fiyatı: 20.499 TL

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Apple
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