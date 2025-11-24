FİNANS

Zeki Paşa Yalısı'nın fiyatı belli oldu! 'Paha biçilemez' denilmişti

İstanbul Boğazı’nın 130 yıllık, ihtişamlı binalarından 23 odalı Zeki Paşa Yalısı alıcısını bekliyor. Fiyatının merak konusu olduğu yalı için emlak şirketi yetkili kılındı. Barok tarzına sahip olan yalı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunuyor. Boğaz'ın simgelerinden biri olan yalı için istenen ücret ise öğrenildi. İşte detaylar...

Türkiye’nin en pahalı evi olarak bilinen, boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi haline geldi. Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın bir konumda yer alan 130 yıllık taş bina, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, mimarisiyle dikkat çekiyor.

Zeki Paşa Yalısı nın fiyatı belli oldu! Paha biçilemez denilmişti 1

Sultan II. Abdülhamid Han’ın nazırlarından (bakanlarından) "Filinta Mustafa" olarak da bilinen Zeki Paşa için yapıldı. Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapı, Barok etkileri ve şatoyu andıran çizgileriyle diğer yalılardan ayrılıyor.

İKİ GİRİŞİ VAR

Günümüzde Trabzonlu bir aileye ait olduğu belirtilen yalının, en bilinen mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydedildi. Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş yapılabiliyor.
Zeki Paşa Yalısı nın fiyatı belli oldu! Paha biçilemez denilmişti 2

510 metrekarelik alana inşa edilen yalı, bodrum dâhil toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor. Kat yüksekliği 3 metreyi ile 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5’i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor.

Zeki Paşa Yalısı nın fiyatı belli oldu! Paha biçilemez denilmişti 3

İSTENEN ÜCRET BELLİ OLDU!

Paha biçilemez değerlendirmesi yapılan yalı için istenen rakam ise belli oldu. Show TV'nin haberine göre, emlak vergisinin 5,5 milyon TL olan yalı için 10 milyar TL'den satışa çıktı. Daha önce de satışa çıkan ihtişamlı yalıya alıcı çıkmamıştı.

Zeki Paşa Yalısı nın fiyatı belli oldu! Paha biçilemez denilmişti 4

Zeki Paşa Yalısı nın fiyatı belli oldu! Paha biçilemez denilmişti 5

Zeki Paşa Yalısı nın fiyatı belli oldu! Paha biçilemez denilmişti 6

Zeki Paşa Yalısı nın fiyatı belli oldu! Paha biçilemez denilmişti 7

Zeki Paşa Yalısı nın fiyatı belli oldu! Paha biçilemez denilmişti 8

