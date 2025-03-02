Zeytinyağından sonra onda da hile çıktı! Temizlik malzemesiyle... 'Daha ucuz değil, aynı fiyata satılıyor'

Gıdadaki hileler ve sahtekarlıklar her geçen gün yeniden gündem olmaya devam ederken özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı zeytinyağındaki hileleri ifşa etmiş ve zeytinyağının içine karıştırılanları açıklamıştı. Son olarak zeytinde yapılan hileyi de uzman isim açıkladı. İşte zeytin alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...

ZEYTİNİN AMBALAJINI AÇARKEN DİKKAT

TGRT Haber'de yer alan habere göre; zeytinyağındaki hileler sofralık zeytinde de var. Dr. Abidin Tatlı "Zeytini elimize aldığımızda ya da kavanozu açtığımızda ambalajı açtığımızda iyi bir rehanın bize gelmesi lazım, olumsuz kötü bir kokuyu duymamamız lazım" dedi.

Dalından toplanan zeytinin sofraya gelebilmesi için uzun bir süre gerektiği belirtilirken Tatlı "Doğal olarak ürettiğimizde siyah zeytinlerin 4 aydan önce olmuyor, 6 ay, 8 ay, hatta bir yıla kadar bir sürede tatlanıyor ve yiyecek hale dönüştürülüyor" ifadelerini kullandı.

"BİR GECEDE SİYAHLAŞIYOR"

Fakat gözünü para hırsı bürüyenlerin onu temizlik malzemesi olarak kullanılan kostikle çok kısa sürede siyahlaştırdığı, zeytinin de besin değerinin kaybolduğu aktarıldı. Tatlı "Yüzde 3-5 oranında kostik uygulayarak bir gecede bu ürün çok rahatlıkla siyahlaşıyor ve sunuluyor" şeklinde konuştu.

"AYNI FİYATA SATILIYOR"

Normalde yaklaşık 6 ayda olması gereken zeytinin tatlanma, tüketime hazırlanma süresinin bir iki günde yapılabildiği ifade edildi. Tatlı "Sadece zeytin görüntüsüyle tüketmiş oluyoruz. Tamamen paramızı çöpe atmış oluyoruz" dedi. Zeytini siyahlaştıran tek yöntemin kostik olmadığı, ayakkabı boyası ya da demir çubukların da diğer hile yöntemleri olduğu vurgulandı. Tatlı "Daha ucuz değil. Fiyatı aynı. Aynı fiyata satılıyor" ifadelerini kullandı.

Doğal yöntemlerle siyahlaştırılan zeytini anlamanın en doğru yolunun çekirdeğine bakmak olduğu belirtilirken eğer çekirdek kömür gibi siyahsa kesinlikle endişelenmek gerektiği belirtilirken kaliteli zeytinin çekirdeğinin yeşile çalan kahverengi olması gerektiği vurgulandı.

Aslında piyasa denetim altında. CİMER her türlü şikayetleri değerlendiriyor. Ancak bununla ilgili Tatlı "Ama kötüyle başa çıkmak mümkün değil. Siz iyileri yönetebilirsiniz ama kötü illa başka bir yol buluyor, başka bir markayla piyasaya sunuyor. Büyük oranda önlemlemeye çalışıyor" şeklinde konuştu.