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Zincir marketler 'fahiş fiyat cezasını' kabul etmedi! Yargıya taşıyorlar

01.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu geçtiğimiz günlerde Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM, Savola Gıda, Yeni Mağazacılık(A101) yaklaşık 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesini onaylamıştı. Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Zincir marketler 'fahiş fiyat cezasını' kabul etmedi! Yargıya taşıyorlar

Rekabet Kurumu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik haklarında soruşturma başlatılan zincir marketler ile tedarikçi firmaların temsilcilerinden sözlü savunma aldıktan sonra yaklaşık 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını bildirdi.

ŞİRKETLERDEN KAP'A AÇIKLAMA

Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içinde kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.

Rekabet Kurulu COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda aşağıda belirtilen miktarda para cezası verdi.

  1. BİM Birleşik Mağazalar 958.1 milyon TL

  2. CarrefourSA 142.5 milyon TL

  3. Migros 517.7 milyon TL

  4. Savola Gıda 22.2 milyon TL

  5. Şok Marketler 384.4 milyon TL

  6. Yeni Mağazacılık 646.6 TL

Kaynak: Reuters

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