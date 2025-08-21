FİNANS

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Yıllardır yüksek seyreden enflasyon oranı için yeni bir hamle yolda. Gıda enflasyonunu düşürmek ve temel ihtiyaçlara ulaşılabilirliği artırmak için 55 binden fazla şubesi bulunan zincir marketlere Cumhur Reyonu açılacak. Burada satılan ürünleri devlet karşılayacak ve maliyetine yakın fiyatla satılacak. 81 ilde fiyatların sabit olması bekleniyor. İşte Cumhur Reyonu projesinin detayları...

Yüksek enflasyon vatandaşın alım gücünü zayıflattı. En büyük sıkıntıların başında da gıdada yaşanan fahiş artışlar oldu. Yıllık gıda enflasyonunun yüzde 27,95 gibi yüksek bir seviyede seyretmesi tüketicilerin alım gücünü zorlarken, fahiş fiyatlara karşı atılabilecek adımlar tartışılıyor. Gıda enflasyonuyla mücadelede başarı yakalamak isteyen yetkililer Cumhur Reyonu modelini öne çıkardı.

ZİNCİR MARKETLERE CUMHUR REYONU GELİYOR

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak.

81 İLDE SABİT FİYAT OLACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme kârı verilecek.

DEVLET KARŞILAYACAK, MALİYETİNE YAKIN SATILACAK

Bu proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak. Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak. Aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatla satılacak. Gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek. Özel marketler de fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek. Yemek fabrikaları ve pazarcılar ucuz ürünle halka hizmet verecek. Devlet piyasada 'altıncı büyük market' rolü üstlenecek.

100'DEN FAZLA TEMEL İHTİYACI KAPSAYACAK

Ucuz reyon ürünlerinin daha ucuz olması için devlet sübvansiyonu verilmesi, uygulamanın yaygınlaşması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla da şirketlere özel teşvikler sunulması gerekiyor. Türkiye'nin hemen her yerinde geniş şube ağı olan zincir marketlerin uygulamaya dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulanacak. Modelin hayata geçmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.

PROJENİN HEDEFİ...

Uzmanlar, Cumhur Reyonu uygulamasının başarılı olması durumunda gıda enflasyonunda kısa ve orta vadede belirgin bir düşüşün görülebileceğini vurguluyor. Ancak, yeni modelin sürdürülebilirliği, tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması ve marketlerin uygulamaya tam uyum sağlaması gibi faktörlere bağlı. Eğer buradaki ürünler için yeterli tedarik oluşturulmazsa uygulamanın etkisi sınırlı kalabilir. Projenin başarılı olması için kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında güçlü bir iş birliği şart.

