FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ziraat, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank... Emekli promosyonu Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleri

Emekli promosyonu son dakika! Banka emekli promosyonu kampanyaları ve güncellenen tutarlar araştırılıyor. Emekliler için önemli bir gelir kalemi olarak görülen promosyonda bankalar arası yarış devam ediyor. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon en yüksek ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank, banka ödemelerinde son durum...

Ziraat, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank... Emekli promosyonu Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleri
Hande Dağ

Emekli promosyon Kasım 2025 ne kadar? Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Banka promosyon ücretleri emeklilerin radarında. Bankaların farklı şartlara bağlı olarak sunduğu promosyon ödemeleri takip ediliyor. İşte banka promosyonları, emekli promosyon 2025 son durum ve Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank promosyon ödemeleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faizsiz kredi yarışı! 100 bin TL'ye dayandı Faizsiz kredi yarışı! 100 bin TL'ye dayandı

Ziraat, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank... Emekli promosyonu Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleri 1

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA

Bankalar emekli promosyonu tutarlarında zaman zaman değişiklik yapabiliyor. Birden fazla bankada 30 bin TL bandı görüldü. Bu ödemeler nakit promosyon ödemesinin yanı sıra farklı şartlara bağlı olarak sağlanan ödülleri içeriyor. Dolayısıyla banka promosyon ödemeleri bankadan bankaya göre değişiyor ve emeklinin maaşını taşıması halinde alabileceği emekli promosyon tutarı da sağlanan şartlara göre farklılaşabiliyor.

Ziraat, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank... Emekli promosyonu Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleri 2

Bu yüzden emeklilerin banka seçimi yaparken kampanyaları dikkatli biçimde incelemesi gerekiyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Ziraat, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank... Emekli promosyonu Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleri 3

Mynet Anket Emekli promosyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Banka promosyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum.
Emekli promosyonu kampanyalarının şeffaf olmasını istiyorum.
En yüksek promosyon veren bankayı seçtim.
Promosyonlar yeterli değil, artırılmalı!
Bu anket 11 saat 57 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2025 NE KADAR?

İşte bankaların güncel Kasım 2025 emekli promosyon tutarları...

Ziraat, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank... Emekli promosyonu Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleri 4

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül imkanı, 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

4 Kasım- 30 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma imkanı ile toplamda 25.000 TL'ye varan ödül sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine 30 bin TL'ye varan ödeme sunuluyor. Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacağı belirtildi. Kampanya bitiş tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
banka emekli promosyon Emekli promosyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.