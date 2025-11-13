Ziraat, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank... Emekli promosyonu Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleri

Emekli promosyon Kasım 2025 ne kadar? Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Banka promosyon ücretleri emeklilerin radarında. Bankaların farklı şartlara bağlı olarak sunduğu promosyon ödemeleri takip ediliyor. İşte banka promosyonları, emekli promosyon 2025 son durum ve Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank promosyon ödemeleri...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA

Bankalar emekli promosyonu tutarlarında zaman zaman değişiklik yapabiliyor. Birden fazla bankada 30 bin TL bandı görüldü. Bu ödemeler nakit promosyon ödemesinin yanı sıra farklı şartlara bağlı olarak sağlanan ödülleri içeriyor. Dolayısıyla banka promosyon ödemeleri bankadan bankaya göre değişiyor ve emeklinin maaşını taşıması halinde alabileceği emekli promosyon tutarı da sağlanan şartlara göre farklılaşabiliyor.

Bu yüzden emeklilerin banka seçimi yaparken kampanyaları dikkatli biçimde incelemesi gerekiyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2025 NE KADAR?

İşte bankaların güncel Kasım 2025 emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül imkanı, 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

4 Kasım- 30 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma imkanı ile toplamda 25.000 TL'ye varan ödül sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine 30 bin TL'ye varan ödeme sunuluyor. Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacağı belirtildi. Kampanya bitiş tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirtildi.