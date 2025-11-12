İş Bankası, Akbank, Garanti, QNB... Faizsiz kredi yarışı! 100 bin TL'ye dayandı

Bankalar faizsiz kredi konusunda yarışta. Sıfır faizli kredi veren bankalar merak ediliyor. Bankalar kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Peki, faizsiz kredide tutar ne kadar oldu? Hangi banka faizsiz kredi veriyor? İşte İş Bankası, Akbank, Enpara, Garanti Bankası, QNB, Denizbank, Albaraka, banka banka sıfır faizli kredi...
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Tutar: 55.000 TL
- Detay: 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans! 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap
- Koşullar: Yeni müşterilere özel
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Toplam: 75.000 TL
- Detay: Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL'ye varan kredi! Faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap
- Koşullar: Yeni müşterilere özel
ENPARA
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Tutar: 75.000 TL
- Detay: 6 aya varan vade ile, 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!
- Koşullar: Yeni müşterilere özel
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Toplam: 85.000 TL
- Detay: 3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi! 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
- Koşullar: Yeni müşterilere özel
DENİZBANK
- Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
- Toplam: 90.000 TL
- Detay: 3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi! 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
- Koşullar: Yeni müşterilere özel
AKBANK
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 60.000 TL
Detay: 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi! 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı!
Koşullar: Yeni müşterilere özel
ALBARAKA TÜRK
- Finansman Oranı: %0
- Tutar: 100.000 TL
- Detay: Vade farksız 40.000 TL Finansman! World kartlar ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!
- Koşullar: Yeni müşterilere özel
