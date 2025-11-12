FİNANS

İş Bankası, Akbank, Garanti, QNB... Faizsiz kredi yarışı! 100 bin TL'ye dayandı

Faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Sıfır faizli kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bankalar arası rekabet de kızıştı. Nakit ihtiyaç olanlar faizsiz kredi olanaklarını araştırırken bankaların sunduğu rakamlar da belli oldu. İşte İş Bankası, Akbank, Enpara, Garanti Bankası, QNB, Denizbank, Albaraka, banka banka faizsiz kredi...

Hande Dağ

Bankalar faizsiz kredi konusunda yarışta. Sıfır faizli kredi veren bankalar merak ediliyor. Bankalar kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Peki, faizsiz kredide tutar ne kadar oldu? Hangi banka faizsiz kredi veriyor? İşte İş Bankası, Akbank, Enpara, Garanti Bankası, QNB, Denizbank, Albaraka, banka banka sıfır faizli kredi...

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
  • Tutar: 55.000 TL
  • Detay: 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans! 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap
  • Koşullar: Yeni müşterilere özel

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
  • Toplam: 75.000 TL
  • Detay: Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL'ye varan kredi! Faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap
  • Koşullar: Yeni müşterilere özel

ENPARA

  • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
  • Tutar: 75.000 TL
  • Detay: 6 aya varan vade ile, 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!
  • Koşullar: Yeni müşterilere özel

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
  • Toplam: 85.000 TL
  • Detay: 3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi! 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
  • Koşullar: Yeni müşterilere özel

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
  • Toplam: 90.000 TL
  • Detay: 3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi! 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
  • Koşullar: Yeni müşterilere özel

AKBANK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 60.000 TL
Detay: 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi! 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı!
Koşullar: Yeni müşterilere özel

ALBARAKA TÜRK

  • Finansman Oranı: %0
  • Tutar: 100.000 TL
  • Detay: Vade farksız 40.000 TL Finansman! World kartlar ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!
  • Koşullar: Yeni müşterilere özel
