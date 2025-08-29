FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

TÜRK-İŞ, ağustos ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 27 bin 111 lira, "yoksulluk sınırı"nı 88 bin 310 lira olarak hesapladı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 34 bin 981 lira oldu.

Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ağustosta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 111 lira oldu.
Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 1

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 88 bin 310 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 34 bin 981 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,64 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 40,68 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 41,46'yı buldu.

Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 2

YOĞURT VE PEYNİR FİYATLARI YÜZDE 4 ARTTI

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta süt fiyatları, geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Yoğurt ve peynir fiyatları bu ay yüzde 4 arttı.

Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 3

Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagillerin bulunduğu grupta dana etinin fiyatı, Et ve Süt Kurumunun marketlerin bir kısmına etleri düşük fiyattan vermesi nedeniyle kısmen düşse de etin ortalama fiyatında ciddi değişiklik görülmedi.

Balıkta avlanma dönemi başlayıncaya kadar hesaplamada esas alınan kültür balıklarının ortalama fiyatı genelde aynı kaldı.

TAVUK ETİNİN KİLOSU YÜZDE 8 YÜKSELDİ

Tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 8 artış olduğu tespit edildi. Yumurtanın fiyatı, geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi.

Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda fiyatlar bir miktar arttı. En yüksek orandaki artış yüzde 9 ile yeşil mercimekte görüldü.

Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 4

Semt pazarlarında yeşil soğan ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatında artış olduğu tespit edildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmeğin fiyatı, bu ay artış gösterdi. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan yüzde 20 artışla 15 liraya yükseldi.

Bu harcama grubundaki diğer ürünlerden pirinç, makarna, bulgur, un ve irmiğin fiyatında bir miktar artış olduğu tespit edildi. En yüksek artışın yüzde 6 ile pirinç fiyatında olduğu görüldü.

ZEYTİNYAĞININ FİYATINDA DÜŞÜŞ

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta ayçiçeği yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatında artış olduğu gözlendi.

Zeytinyağının kilogram fiyatı ise bir miktar düştü. Siyah zeytinin fiyatı artarken yeşil zeytinin fiyatı düştü. Yağlı tohum ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmedi.
Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 5

Baharat ürünlerinden karabiberin kilogram fiyatında artış olduğu tespit edildi. Diğer ürünlerin fiyatı sabit kaldı.

Çayın kilogram fiyatında ortalama yüzde 8,5 artış, ıhlamurun kilogram fiyatında ise ortalama yüzde 10 artış olduğu tespit edildi.

Diğer ürünlerden pekmez, şeker bal ve reçelin kilogram fiyatında ise bir miktar artış olduğu görüldü. Salçanın kilogram fiyatında da bu ay ortalama yüzde 10 artış oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de afetin yaraları sarılıyor!İzmir'de afetin yaraları sarılıyor!
EKK toplantısı Külliye'de gerçekleştirildi!EKK toplantısı Külliye'de gerçekleştirildi!

Anahtar Kelimeler:
açlık ve yoksulluk sınırı türk iş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi!

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi!

Volvo markalı araba aldı bin pişman oldu!

Volvo markalı araba aldı bin pişman oldu!

2026'da ilk alımlar başlayacak!

2026'da ilk alımlar başlayacak!

Vatandaşın ilk gündemi bu olacak

Vatandaşın ilk gündemi bu olacak

Emniyet'te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira

Emniyet'te çarpıcı görüntü: Piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin lira

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.