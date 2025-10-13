FİNANS

En fazla kredi imalat sektörüne sağlandı

Bankacılık sektörü, ağustos sonu itibarıyla sektörel bazda en fazla krediyi 4 trilyon 955 milyar 554,5 milyon lira ile imalat sanayisine kullandırdı. Nakdi kredilerde imalat sanayisinin payı yüzde 22 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 Aralık sonunda 16 trilyon 340 milyar 144,3 milyon lira olan toplam nakdi kredi (nakdi+takipteki kredilerin toplamı) hacmi, bu yılın ağustos ayında 21 trilyon 97 milyar 980,8 milyon liraya ulaştı. Kredi bakiyesindeki 8 aylık değişim yaklaşık yüzde 30 oldu.

Sektör bazında bakıldığında, nakdi kredilerde en büyük payı yüzde 22 ile imalat sanayisi aldı. Ağustos sonu itibarıyla imalat sanayisine 4 trilyon 955 milyar 554,5 milyon liralık nakdi kredi kullandırıldı.

İmalat sanayisi başlığı altında 830 milyar 169 milyon 830 bin lira ile en fazla kredi kullandırılan sektör ise metal ana sanayi oldu. Metal ana sanayisini, 685 milyar 738 milyon 492 bin lira ile tekstil ve tekstil ürünleri ile 602 milyar 58 milyon 898 bin lira ile gıda, meşrubat ve tütün takip etti.

İmalat sanayisinin ardından nakdi kredilerde en fazla pay alan sektör, yüzde 11'lik pay ve 2 trilyon 423 milyar 330 milyon 180 bin lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri" oldu. Söz konusu kredi tutarının 1 trilyon 401 milyar 213 milyon 85 bin lirası "toptan ticaret ve komisyonculuk", 703 milyar 995 milyon 215 bin lirası "perakende ticaret ve kişisel ürünler" ve 318 milyar 121 milyon 880 bin lirası da "motorlu araçlar ve yakıtlarının perakende satışı" alt sektörlerine kullandırıldı.
NAKDİ KREDİ MİKTARINDA EN FAZLA DEĞİŞİM İMALAT SANAYİSİNDE

BDDK verilerine göre, Aralık 2024-Ağustos 2025 döneminde sektörel bazda kullandırılan toplam nakdi kredilerde tutar olarak en fazla artış, yüzde 32 ile imalat sanayisinde gerçekleşti. Söz konusu sektörde kredi hacmi 1 trilyon 190 milyar 115 milyon 94 bin lira arttı.

İmalat sanayisini, yüzde 28 artışla 535 milyar 669 milyon 396 bin lira artan toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri sektörü izledi. İnşaat sektörü ise yüzde 30'luk artışla 303 milyar 333 milyon 407 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı.

Yıl başından Ağustos ayına kadar olan dönemde toplam nakdi kredi miktarında en fazla oransal değişimin yaşandığı sektör ise yüzde 45,5 artışla savunma ve kamu yönetimi ve zorunlu sosyal güvenlik oldu. Söz konusu dönemde düşüş yaşanan bir sektör olmadı.
KOBİ'LERE 5 TRİLYONDAN FAZLA KREDİ DESTEĞİ

Aynı dönemde KOBİ'lere sağlanan kredi hacmi 5 trilyon 399 milyar 539 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kredilerin dağılımını bakıldığında, bankalar tarafından mikro işletmelere 1 trilyon 436 milyar 340 milyon lira, küçük işletmelere 1 trilyon 485 milyar 459 milyon lira ve orta büyüklükteki işletmelere 2 trilyon 477 milyar 740 milyon lira nakdi destek verildi.
