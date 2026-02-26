FİNANS

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi belli oldu

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), ocakta bir önceki aya göre 1,82 puan azalarak 100,7 puana düştü. FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi sonuçlarına göre, şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde 3 olarak tahmin edildi.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile hazırladığı FKB-EGE'nin şubat ayı bülteni yayımlandı. Buna göre, endeks, Ocak 2026 dönemine ait gerçekleşen veriler çerçevesinde dengeli görünümünü sürdürürken, şubat ayına ilişkin beklentiler enflasyon, büyüme, kur ve faiz göstergelerinde temkinli bir makro çerçeveye işaret etti.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi ocakta bir önceki aya göre 1,82 puan azalarak 100,7 puana geriledi. Geçen ay gözlenen gerileme, aralıkta kaydedilen güçlü ivmelenmenin yarattığı baz etkisi düşünüldüğünde olağan bir gelişme olarak değerlendirildi.

Endeksin genel görünümü, önceki aylarda gözlenen düşüşlerin artışlarla telafi edildiğini ve göstergelerin belirli bir bant aralığında hareket etmeye devam ettiğini ortaya koydu. Endeksin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 2,8 puan artış göstererek dengeli seyrini sürdürmesi banka dışı finans sektörlerinde kontrollü bir dengelenme sürecine işaret etti.

ORTA VADEDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Şubat ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi sonuçlarına göre, aylık enflasyon beklentisi yüzde 3 olarak ölçülürken, enflasyonun bu yıl sonu için yüzde 25,54, 2027 sonu için ise yüzde 19,21 seviyesinde olması bekleniyor. Enflasyon beklentilerinde para politikasının etkisinin sürdüğü görülürken, enflasyonun orta ve uzun vadede farklı dinamiklerle şekillendiği ve bu perspektifte ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

Büyüme tarafında ise katılımcıların bu yıl sonu Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,56, 2027 beklentisi ise yüzde 3,82 olarak ölçüldü. Söz konusu oranlar, Orta Vadeli Program ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminleriyle karşılaştırıldığında uyumlu bir görünüm sunuyor.

KUR VE FAİZ BEKLENTİLERİNDE TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Döviz kuru beklentileri incelendiğinde, dolar/TL'nin şubat sonunda 43,89 seviyesinde, yıl sonunda 51,08, 2027 sonunda ise 58,90 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yıl sonu projeksiyonları dikkate alındığında Türk lirasında 2027 sonunda 2026'ya göre yaklaşık yüzde 15 civarında değer kaybı bekleniyor.

Kur beklentilerindeki değişimin, ülke risk primindeki hareketlerden etkilendiği ve risk algısındaki gelişmelerle birlikte şekillendiği değerlendiriliyor. Sektör temsilcilerinin gelecek döneme ilişkin faiz beklentilerinde de temkinli bir denge ve kontrollü bir iyimserlik öne çıkıyor.

“BEKLENTİLERDE POZİTİF İVME DEVAM EDİYOR”

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan FKB Görünüm Endeksi'nin akademik danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, ocakta endekste görülen sınırlı gerilemeye rağmen genel görünümün istikrarlı seyrini koruduğunu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla endeksteki pozitif ivmenin sürdüğünü bildirdi.

Şeker, beklenti anketi göstergelerinin ise sektör genelinde ihtiyatlı iyimser duruşun sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

