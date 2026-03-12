FİNANS

Gözler Merkez Bankası’nda: Saatler kaldı! Nefesler tutuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu bugün gerçekleşecek. Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak olan kuruldan ise politika faizi kararı verilecek. Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği karar öncesi ise anketler yapıldı. Peki saat 14.00’da açıklanacak karar için Merkez Bankası’nın kararı ne olacak? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

TCMB politika faizini bugün açıklayacak. 2026 yılının ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere bugün bir araya gelinecek. 2026’ya faiz indirimi ile başlayan kurulun yılın ikinci toplantısında alacağı kararlar yakından takip edilecek.

GÖZLER KARAR METNİNDE

Ocak ayında yapılan 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizinin %37 seviyesine çekilmesiyle gözler Mart ayı duyurusuna çevrildi. Para Politikası Kurulu, bugün bir araya gelecek. Kurulun aldığı kritik karar, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

Piyasa aktörleri, kararın hemen ardından yayınlanacak olan karar metnindeki satır aralarına odaklanarak yılın geri kalanına dair para politikası sinyallerini okuyacak.
BEKLENTİLER NELER?

Ocak ayındaki son politika kararında TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmişti.

Piyasa Katılımcılar Anketi’ne katılan ekonomistler politika faizinin 36,08 olacağını tahmin etmişti. AA Finans’ın anketine katılan 38 ekonomistin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

YIL SONU İÇİN TAHMİNLER YÜZDE 30 SEVİYESİNE ODAKLANDI

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.

