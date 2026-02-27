FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yükseldi!

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 7,74, yıllık bazda yüzde 34,07 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 7,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 yükseldi.

Endeks, Ocak 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,06, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,94, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,07 arttı.

H-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,08, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,62, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,68, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,81, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,99, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,29 yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşlık maaşını bekleyenler dikkat: Rakam ortaya çıktı!Vatandaşlık maaşını bekleyenler dikkat: Rakam ortaya çıktı!
Borsada iki şirketten temettü kararı! İşte hisse başına ödenecek tutarBorsada iki şirketten temettü kararı! İşte hisse başına ödenecek tutar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hizmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.