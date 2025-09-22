FİNANS

TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık ve aylık olarak arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 34,22, aylık bazda yüzde 3,68 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,22 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,83 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,57 yükseliş görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Temmuzda yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 18,19 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 18,32 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 63,52 ile veteriner harcamaları, yüzde 50,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.
Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük ve 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Temmuzda bir önceki aya göre, artışın düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 1,24 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 1,31 ile binalar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 9,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 5,76 ile enerji ve yağlayıcılar olarak hesaplandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tarım tüik
