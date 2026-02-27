FİNANS

TÜİK Ocak ayı işsizlik rakamlarını duyurdu!

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayının işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 73 bin kişi arttı. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

TÜİK Ocak ayı işsizlik rakamlarını duyurdu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişi oldu.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE İŞSİZLİK

İşsizlik oranı ise 0,3 puan artarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

TÜİK Ocak ayı işsizlik rakamlarını duyurdu! 1

İSTİHDAM ORANI

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan azalarak %47,9 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,9 olarak gerçekleşti.
TÜİK Ocak ayı işsizlik rakamlarını duyurdu! 2

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan azalarak %52,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,0 iken kadınlarda %34,7 oldu.

TÜİK Ocak ayı işsizlik rakamlarını duyurdu! 3

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %14,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,9, kadınlarda ise %19,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.
TÜİK Ocak ayı işsizlik rakamlarını duyurdu! 4

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak %29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
