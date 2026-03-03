TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı! Milyonların beklediği rakam belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat enflasyonunu saat 10.00’da duyurdu. Milyonlarca vatandaşın merak ederek takip ettiği enflasyon oranları bugün belli oldu. Memur ve memur emeklisinin, SSK ve Bağ-Kur’lunun maaşını etkileyen, kira zammı oranını belirleyen enflasyon oranları her ayın 3’ünde saat 10.00’da açıklanıyor.

ŞUBAT ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

7’den 70’e herkesin takip ettiği enflasyon oranları bugün açıklandı! TÜİK Şubat enflasyonunu duyurdu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren enflasyon oranları yakından takip ediliyor. TÜİK, Şubat enflasyonunu açıklamadan önce ise tahminler yapılmıştı.



ANKETLER NE DEMİŞTİ?

Buna göre AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler Şubat enflasyonu için yüzde 2,87 artacağını tahmin etti. Piyasa Katılımcılar Anketine katılan ekonomistler ise yüzde 2,54 oranında enflasyon beklediklerini duyurdu.



TÜİK ŞUBAT ENFLASYONUNU AÇIKLADI!

TÜİK bugün saat 10.00’da enflasyonu açıkladı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği enflasyon rakamları bugün kamuoyuna duyurdu.

Buna göre, Şubat enflasyonu yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.

3 ANA HARCAMA GRUBUNDA DEĞİŞİMLER

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

Aylık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,89 artış, ulaştırmada %2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,40 artış olarak gerçekleşti.