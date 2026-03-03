Kira zammı belli oldu: TÜİK açıkladı, Mart 2026 kira artış oranı netleşti

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Mart kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Mart ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç? İşte Mart kira artış oranı 2026 ve Mart kira zammı ile ilgili son dakika haberi…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı!

MART KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri mart ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Mart ayı kira artış oranı da netleşti.

Mart 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Mart ayında kiraya en fazla yüzde 33,39 oranında zam yapabilecek. Mart 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

MART KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2026

Mart ayı kira artış oranı yüzde 33,39 oldu. 2026 Mart ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,39

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 339 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,39

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20.008,5 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,39

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26 bin 678 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,39

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.347,5 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 33,39

Aylık Yeni Kira Tutarı: 40 bin 17 TL