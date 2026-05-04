Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı ilk 4 ayda 35 milyar doları aştı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 6,31 artarak 35 milyar 225 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 4 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 88 milyar 630 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracat yüzde 6,31 artışla 35 milyar 225 milyon dolar oldu.

AB'ye en yüksek ihracatı 10 milyar 284 milyon dolarla otomotiv endüstrisi yaparken onu 4 milyar 621 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyar 176 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 2 milyar 681 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 2 milyar 610 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 2 milyar 230 milyon dolarla çelik, 1 milyar 342 milyon dolarla makine ve aksamları izledi. Bu sektörlerin AB ülkelerine toplam ihracattaki payı yüzde 30,49 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde AB ülkeleri arasında en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye ihracat yüzde 7,2 artarak 6 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Almanya'yı 4,5 milyar dolarla İtalya, 3,5 milyar dolarla İspanya, 3 milyar 484 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 443 milyon dolarla Romanya izledi.

"TÜRKİYE, AB'NİN 5'İNCİ BÜYÜK TİCARET ORTAĞI KONUMUNDA"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin ise Avrupa Birliği'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile AB'nin ekonomik entegrasyonunun derinleştirilmesinin yalnızca ticari değil aynı zamanda jeoekonomik bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Avdagiç, "Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin Avrupa üretim ekosistemine daha güçlü şekilde entegre edilmesi, her iki taraf için de kazan-kazan sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Avdagiç, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sanayide dönüşüm gibi başlıklarda Türkiye ile AB arasında daha güçlü işbirliklerinin geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydederek, "Bu alanlarda atılacak ortak adımlar, sadece rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir büyümenin de temelini oluşturacaktır." diye konuştu.

"TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN GÜVENİLİR BİR ÜRETİM VE TEDARİK MERKEZİ"

Şekib Avdagiç, Türkiye ile AB ortaklığının ekonomik açıdan oldukça kritik bir önem arz ettiğinin altını çizerek, Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi olduklarını söyledi.

AB'nin Türkiye'nin nitelikli teknoloji, makine ve sermaye malı ithalatında birincil kaynağı olduğunu kaydeden Avdagiç, "Karşılıklı bu bağımlılık, ilişkimizin sürdürülebilir ve stratejik bir zemine oturduğunu gösteriyor. Türkiye, AB'ye yalnızca mal satmıyor, ortak üretim zincirleriyle Avrupa'nın rekabet gücüne de doğrudan katkı veriyor." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde "AB menşeli-Made in EU" kapsamına alınmasının önemine işaret ederek, "Yasa taslağında ilk aşama olumlu geçti. Şimdi komisyon ve parlamento aşamalarında meşakkatli bir yol bizi bekliyor. Bu zemin teyit edilmezse, Made in EU üretim ağları Türkiye aleyhine rekabet avantajı oluşturma riski taşıyor." şeklinde konuştu.

Gümrük Birliğinin güncellenmesinin Türkiye için olmazsa olmazlardan olduğunu vurgulayan Avdagiç, "AB'nin Hindistan ve Mercosur ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı bir dönemde, Türkiye'nin ithalatta olduğu gibi ihracat tarafında da AB rejimine tabi olması şart. Bu konu, vize serbestisinden bile önceliklidir." diyerek sözlerini tamamladı.

