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2021 Tapu Genel Müdürlüğü'nden istenen evraklar listesi! Ev alıp satarken hangi evraklar isteniyor?

EMLAK HABERLERİ  | 11.01.2021 14:58 | Son Güncelleme

Hem ev alırken hem de ev satarken Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bazı evraklar istenir. Bu evraklardan birisinin eksik olması halinde ev alımı ya da ev satışı işlemi maalesef yapılamıyor. Ev alırken istenen evraklar listesi nelerdir merak eden alıcılar için ve ev satarken tapudan istenen evraklar nelerdir araştıran satıcılar için 2021 tapu dairelerinden istenen evraklar listesi haberimizde.

2021 Tapu Genel Müdürlüğü'nden istenen evraklar listesi! Ev alıp satarken hangi evraklar isteniyor?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ev almak, ev satmak ya da devir işlemleri için gittiğinizde bazı evraklar talep edilecektir. Hem ev satan hem de ev alan kişilerden talep edilen evraklardan birisi eksik olduğunda tabu dairesinde işlemleriniz yarım kalabilir. Ev alırken teslim edilecek evraklar hangisi merak edenler için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gereken evraklar listesi haberimizde... İşte ev devrederken gerekli olan evraklar!

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EV DEVREDERKEN İSTENEN EVRAKLAR NELER?

Koronavirüsten kaynaklı faiz oranlarının düşürülmesi ile ev alım satımlarında oldukça yoğunlaşma oldu. Eylül ayının gelmesi ile hala devam eden konut satışlarının yoğunluğu bir süre devam edecek. Bu süreçte evini devreden ya da ev almak isteyen kişiler Tapu Genel Müdürlüğü'ne gittiğinde devir işlemleri için hangi evraklar gerekli bilmesi gerekiyor. Eksik evraklarla ev alımı ya da satımı yapılamadığı için mutlaka belgelerini önceden hazırlamış olmaları gerekiyor. İşte ev devrederken istenen evraklar listesi...

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EV ALIM SATIMLARDA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR 2021

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ev alıp satarken talep ettiği evrakların tamamı, ev alırken ya da satarken mutlaka eksiksiz tamamlanmalı. Ev satış durumunda ya da tapu devir işlemleri yapılırken, farklı bir sorunla karşılaşmamak için mutlaka eksik evrakların tamamlanması gerekir.

İşte tapu devrederken istenen evrakları listesi:

Belediyeden alınan ”Vergi Borcu Yoktur” yazısı.

Eski tapunun aslı * Zorunlu Deprem Sigortası DASK ödemesi

Nüfus cüzdanı ve bir nüfus cüzdanı adet fotokopisi

Vekalet ile işlemler yapılacaksa vekaletname

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