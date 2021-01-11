Ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler 2021... Konut alırken alınan; tapu harcı, ekspertiz, emlak vergisi iade ediliyor!

Normalleşme süreciyle başlayan konut kredisindeki düşük faiz oranları ile on binlerce kişi ev sahibi oldu. Krediyle alınan evlerde vatandaşlar hem kredi masraflarında hem de tapu masrafları olarak bazı ödemeler gerçekleştirdi. Krediyle ev alanlar da dahil birçok vatandaşın geri ödendiğini bilmediği bazı ödemeler, ev sahibi olan vatandaşlar geri almadan bekliyor. Konut sahibi olanların devlet kurumlarından ve bankalardan alabileceği geri ödemelerin listesini haberimizde derledik. İşte ev sahiplerinin geri alabileceği ödemeler!

EV SAHİPLERİNİN GERİ ALABİLECEĞİ MASRAFLAR NELER 2021?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından bankalar kredi oranlarını tekrar güncelledi. Ev alırken yapılan masraf ödemeleri, devlet birimlerine yapılan ödemeler gibi binlerce liralık ödemeler yapılıyor. Ev alım sürecinden alınan ve geri verilen ödemeler nelerdir? İşte konut alanların geri almak için başvuru yapabileceği ödemeler!

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAPU HARCI GERİ ALINIR MI?

Ev sahibi olanların geri alacağı ödemelerden birisi de kentsel dönüşüm tapu harcı iadesidir. Kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi yapılıyor mu merak eden vatandaşlara Resmi Gazete'de yayımlanan karar detaylarını paylaşalım. Resmi Gazete'de yayımlanan ve uygulamada olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile vatandaşların bazı hakları bulunuyor. Bu yönetmeliğin 7. maddesine göre ev sahibi olan vatandaşların tapu harcı muhafiyeti oluyor. Bu düzenleme ile ev alırken; belediyelerce alınan ücret ve harçlar, , veraset ve intikal vergisi, kullanılacak kredilerden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi için muafiyet hakkı ve noter harcıdamga vergisi ödeyen vatandaşlara tapu harcı muhafiyeti veriliyor. Ev alırken bu ödemeyi yapan kişiler başvuru yaparak ödemelerini geri alabilecekler.