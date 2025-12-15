FİNANS

'3 kata yakın fark' Tapuda işi olanlar dikkat 'Yoğun hareketlilik var'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu dairelerinde Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yapılan satış işlem sayısı 3 milyonu geçti. Yıl sonuna kadar satışların 3,2 milyon seviyesine yaklaşması bekleniyor. Konut satışlarının da geçen yıla göre artış göstererek 1 milyon 500 bin sınırını aşması bekleniyor. Tapu harcı gelirleri de 140 milyar TL seviyesini yakalayabilir" dedi.

'3 kata yakın fark' Tapuda işi olanlar dikkat 'Yoğun hareketlilik var'

Tapu dairelerinde Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yapılan satış işlem sayısı 3 milyonu geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul piyasasındaki özellikle Aralık ayında yoğun bir satış hareketliliği söz konusu. Tüm gayrimenkul satışlarında 15 Aralık itibarı ile toplam satış işlem sayısı 3 milyon sınırını geçti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 130 milyar lirayı geçti. Toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u ise İstanbul'daki işlemlerden elde edildi. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 662 milyar lirayı aştı" dedi.

"BEKLETTİĞİNİZ SATIŞLAR İÇİN ACELE EDİN"

Veraset ve intikal beyannameleri için şimdiden yeni yıla randevu verildiğini de belirten Özelmacıklı, "Gerek müteahhitlerin yapacakları işlemler için gerekse de tapu işlemini sonra yaparız diyen eş, dost ve akrabalar için son 15 günlük süre iyi değerlendirilmeli. 2026 yılında uygulanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin en fazla iki katı olarak belirlendi. Lakin bu durum satış bedellerinde 3 kata yakın bir fark oluşturabilecek. Tapu harcı rayiç değerden az olmamak kaydı ile gösterilen değer üzerinden toplamda yüzde 4 olarak tahsil ediliyor. Bu nedenle tapu harcındaki artış yeni yılda bu satışları oldukça etkileyecek. Bunun yanında tapu harcı dışında ödenen döner sermaye ücreti ödemesi ise her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu durumda örneğin İstanbul'da tapuda satış işlem başına alınan 5 bin 323,50 TL'lik döner sermaye bedeli yüzde 25,49 artışla 2026 yılında yaklaşık 6 bin 680,50 TL olacak" diye konuştu.

"EV SAHİBİ TÜRKİYE'DE BAŞVURULAR İÇİN SON HAFTA"

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Ev Sahibi Türkiye" projesi için başvurularda son haftaya girildiğine dikkat çeken Özelmacıklı, "Özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık Perşembe, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık Cuma günü sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği kuraları 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşların, bu önemli fırsatı kaçırmamaları için başvurularını belirtilen tarihler dolmadan tamamlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KREDİLERDE DÜŞÜŞ SINIRLI"

Yıl sonunda konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5 seviyelerine yaklaşmasını beklediklerini ancak şu anda 2,65 seviyelerinin söz konusu olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, "Yüzyılın konut projesindeki başvuruların 5,5 milyon seviyesinde olması konuta ne kadar çok ihtiyaç olduğunun bir göstergesi. Burada faizlerin yüzde 2 seviyesinin altına gerilemesi ile ipotekli satışlarda yüksek bir artış bekliyoruz. Konutta reel fiyat düşüşlerinin sonuna geldik. Faiz düşüşü kapsamında yatırımcılar için gayrimenkul piyasasındaki fırsatlar da sepette yer almalı" diyerek sözlerini noktaladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

