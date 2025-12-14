'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Altın fiyatlarında son durum, altının yeniden yükselişe geçmesiyle tekrar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Özellikle Fed faiz kararı sonrası piyasalarda nasıl bir hareketlilik gözlemleneceği merak ediliyordu. En son altın yeniden yukarı yönlü bir hareket yaşadı. Şimdi vatandaşlar, altındaki bu hareketin sebebini araştırıyor. Diğer yandan altın almak isteyenler ise alım için doğru zaman olup olmadığını merak ediyor. Ekonomist Hikmet Baydar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"TEKNİK OLARAK YUKARI SİNYALLERİ DEVAM EDİYOR"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Altınla ilgili biliyorsunuz Fed faiz kararı bekleniyordu, 25 baz puan indirim yönünde ve bununla ilgili bir şüphe yoktu. Dolayısıyla fiyatlara girmişti Fed faiz kararı. Bununla beraber Powell'ın açıklamaları bekleniyordu. Powell da acaba gelecek sene faiz indirimlerine devam edebilir mi? Önemli bir soruydu bu. Çünkü bu konuya göre altının geleceği ile ilgili trend netleşecekti. Powell da zaten Ocak'ta elimize daha fazla veri gelecek, istihdamla ilgili tereddütlerimiz devam ederse işte faiz indirimi konusunda bir problem çıkarmayacağı imajını vermişti. Dolayısıyla korkulan olmadı, yani şahin bir açıklama olmadı. Güvercin bir açıklama olarak kabul edildi ve altında hafif hafif yukarı yönlü eğilimler devam etti ki teknik olarak da yukarı sinyalleri devam ediyor.

"DİRENCİ KIRMADAN ALIM İÇİN UYGUN SEVİYE DİYEMİYORUZ"

Ama altının gerçekten yükselmesinin sebebi bence Fed değil. Burada Venezuela'yı her an vurabilirim açıklamalarıyla Trump'ın yapmış olduğu hamle altına güvenli liman olma özelliğini biraz daha ön plana çıkardı ve Venezuela ile bir savaş riski artması nedeniyle altında yukarı hareketleri gördük. Ki geçen cuma günü sanıyorum biz altında 4353 seviyelerini gördük. Şimdi bu seviye önemli bir direnç seviyesi. Buralarda ciddi bir kar satışı oldu daha önce. O yüzden de bu seviye altın yani direnci kırmadan burası alım için uygun bir seviye diyemiyoruz.

"ALTINDA BİRAZ BEKLEMEDEN YANAYM"

Her ne kadar aşağı sinyalleri gelmese de şu an için altında biraz beklemeden yanayım. Özellikle 4240'larda tutunup tutunmadığını görmemiz lazım. Dirençlerdeyken yani daha önce satışların geldiği bölgedeyken altında alım çok fazla mantıklı olmaz. Bu direnç kırıldıktan sonra destek vazifesi görünce yani geri geldiğinde o zaman ancak 4300'lerde alımı önerebilirim. Şu an için pazartesi açılışta altın 4250'leri test edebilir. Oradaki hareketi izlememiz lazım. Eğer burası destek olarak çalışırsa o zaman altında alım düşünülebilir. Şu an altındaki yukarı yönlü hareketin arkasındaki en önemli sebep Venezuela krizi. O yüzden de oradaki gelişmelere daha çok odaklanmamız lazım diye düşünüyorum"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

14 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.299 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5.902 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 9.650 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 19.300 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 39.739 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 96.450 TL seviyesinde.