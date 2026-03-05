Ankara’daki TOKİ kurasında 270 konutun hak sahipleri yarın belirlenecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’daki sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TOKİ’nin duyurusuna göre, 3 Mart Salı günü yapılan Ankara kurasında sistem kaynaklı bir sorun nedeniyle toplam 497 sosyal konut için hak sahipliği belirlenemedi.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER DOĞRUDAN HAK SAHİBİ OLDU

Bu konutlardan 227’sinin şehit yakını ve gazi kontenjanına ayrıldığı belirtilirken, söz konusu kategoride başvuru yapanların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu bildirildi.

270 KONUT İÇİN KURA YARIN ÇEKİLECEK

Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise 6 Mart Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceği açıklandı. Kura çekiminin canlı yayınla gerçekleştirileceği ifade edildi.

TOKİ, Ankara’daki sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura sürecinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter gözetiminde sürdürüldüğünü belirterek, hak sahipliği belirlenemeyen konutlar için yeni kura çekiminin kamuoyuna açık şekilde yapılacağını duyurdu.

TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"3 Mart Salı günü, noter huzurunda gerçekleşen Ankara kurasında sistem kaynaklı hak sahibi belirlenemeyen 497 adet sosyal konutun 227’si şehit yakını-gazi kontenjanında yer almaktadır ve başvuranların tamamı doğrudan hak sahipliği kazanmıştır.

Geriye kalan 270 adet konutun hak sahibi ise yarın saat 10.00'da noter huzurunda canlı yayınla belirlenecektir."